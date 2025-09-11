WSJ: Ο Τραμπ είχε πει στον Νετανιάχου ότι η απόφασή του να στοχοποιήσει τη Χαμάς εντός του Κατάρ, δεν ήταν σοφή

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι η απόφασή του να στοχοποιήσει τη Χαμάς εντός του Κατάρ δεν ήταν σοφή, ανέφερε την Τετάρτη η Wall Street Journal, επικαλούμενη ανώτερους αξιωματούχους της κυβέρνησης.

Αυτό ανέφερε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια μιας έντονης τηλεφωνικής συνομιλίας, όπως την χαρακτήρισε η Journal, την Τρίτη μετά την Ισραηλινή επίθεση.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Νετανιάχου απάντησε ότι είχε πολύ στενά χρονικά περιθώρια για να ξεκινήσει τις επιθέσεις και άδραξε την ευκαιρία.

Μια δεύτερη τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των ανδρών αργότερα την Τρίτη ήταν εγκάρδια, με τον Τραμπ να ρωτά τον Νετανιάχου αν η επίθεση είχε αποδειχθεί επιτυχής, ανέφερε η Journal.

