Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέττε Φρεντέρικσεν, δήλωσε ότι «η Ευρώπη δεν θα εκβιαστεί» από τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή δασμών στη Γροιλανδία».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε προηγουμένως ότι θα επιβάλει νέο δασμό 10% στα προϊόντα οκτώ ευρωπαϊκών χωρών, εάν αντιταχθούν στην πρότασή του για την κατάληψη του αυτόνομου δανικού εδάφους.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες εξέδωσαν κοινή δήλωση την Κυριακή, στην οποία αναφέρουν ότι οι δασμοί ενέχουν τον κίνδυνο να «υπονομεύσουν τις διατλαντικές σχέσεις και να οδηγήσουν σε μια επικίνδυνη καθοδική σπείρα».

Eν τω μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε σε επιστολή του προς τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας Γιούνας Γκαρ Στόρε, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ότι «δεν αισθάνομαι πλέον την υποχρέωση να σκέφτομαι αποκλειστικά την ειρήνη, αν και αυτή παραμένει προτεραιότητα».

Σύμφωνα πάντα με το Reuters, ο Νορβηγός πρωθυπουργός δήλωσε σήμερα ότι «η ανακοίνωση του Τραμπ για την εφαρμογή δασμών λόγω Γροιλανδίας είναι απαράδεκτη».

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Ρολάν Λεσκίρ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Ευρώπη πρέπει να εξετάσει όλες τις επιλογές ως απάντηση στις πρόσφατες δηλώσεις Τραμπ.

«Η ΕΕ πρέπει να είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει τον μηχανισμό της για την καταπολέμηση της αναγκαστικής επιβολής», σημείωσε.

«Ο εκβιασμός είναι ανεπίτρεπτος», πρόσθεσε ο Λεσκίρ, ο οποίος ανέφερε ότι η Γαλλία είναι στο πλευρό της Δανίας και της Γροιλανδίας.

Επιπλέον, δήλωσε ότι θα διοργανώσει μια σύνοδο κορυφής των υπουργών Οικονομικών της G7 τις επόμενες ημέρες.

