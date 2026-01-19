ΠΑΣΟΚ: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έστειλε ανακριβή στοιχεία - Τα διαβιβάζουμε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Τη διαβίβαση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία των «αντικρουόμενων» αρχείων του ΟΠΕΚΕΠΕ για τα ΑΦΜ που πληρώθηκαν ενώ είχαν δεσμευτεί λόγω ελέγχων ζήτησε η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη.

Όπως είπε κατά την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης της Εξεταστικής Επιτροπής, «αντί για σαφείς και ακριβείς απαντήσεις για τις δεσμεύσεις των ΑΦΜ που έλαβαν χώρα το 2022 και 2023, η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ απέστειλε δύο διαφορετικά αρχεία, τα οποία όχι μόνο δεν συμφωνούν μεταξύ τους, αλλά παρουσιάζουν αποκλίσεις τέτοιου μεγέθους που δεν μπορούν να αποδοθούν σε λάθος ή αβλεψία».

Συγκεκριμένα, «στο πρώτο έγγραφο που απέστειλε ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ στις 3-10-2025, αναφερόταν ότι τα δεσμευμένα ΑΦΜ ήταν 6.404 και είχαν πραγματοποιηθεί για αυτά πληρωμές ύψους 50,2 εκατομμυρίων ευρώ. Στο έγγραφο αναφερόταν ότι το 80% αυτών είχε πληρωθεί έως τις 31-12-2023. Από την ανάλυση των στοιχείων του Οργανισμού, αλλά και από καταθέσεις μαρτύρων στην Εξεταστική Επιτροπή, προκύπτει ότι χιλιάδες ΑΦΜ είχαν πληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2022 λόγω τεχνικού λάθους, χωρίς να έχει αρθεί η δέσμευσή τους, γεγονός που ανατρέπει τον ισχυρισμό περί πληρωμής του 80%. Αν αυτά τα ΑΦΜ που πληρώθηκαν λόγω λάθους αφαιρεθούν, το πραγματικό ποσοστό των δεσμευμένων που πληρώθηκαν έως το τέλος του 2023 δεν ξεπερνά το 14%, απέχοντας δραματικά από το 80% που παρουσιάστηκε στο έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για τον λόγο αυτό, με έγγραφό μας, ζητήσαμε στις 12-11-2025 συμπληρωματικά στοιχεία», σημείωσε η κ. Αποστολάκη και τόνισε: «Από την απάντηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, που διαβιβάστηκε με μεγάλη καθυστέρηση στις 18-12-2025 και μετά από επίμονες παρεμβάσεις των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, προκύπτει ότι τα ίδια 6.404 δεσμευμένα ΑΦΜ εμφανίζονται αυτήν τη φορά από τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ να έχουν λάβει συνολικά 63,8 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 13,6 εκατομμύρια περισσότερα από όσα δηλώνονταν στο πρώτο έγγραφο της 3-10-2025. Πρόκειται για απόκλιση της τάξης του 27%, ύψους 13,6 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία αφορά την ίδια ακριβώς περίοδο πληρωμής και η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί τυχαία ή να αποδοθεί σε λάθος».

Κατά συνέπεια, όπως επεσήμανε η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, «σε ένα από τα δύο έγγραφα, τα στοιχεία για το ύψος των πληρωμών είναι ανακριβή» και, παράλληλα, «από τις αναλυτικές πληρωμές κάθε ΑΦΜ προκύπτει ότι οι πληρωμές ξεκινούν ήδη από τον Ιανουάριο του 2022, ενώ στα διαβιβαστικά έγγραφα του ΟΠΕΚΕΠΕ προς την Εξεταστική Επιτροπή αναφέρεται ότι η περίοδος πληρωμών ξεκίνησε στις 16-10-2022. Επιπλέον, από τη σύγκριση των αρχείων των δεσμευμένων ΑΦΜ προκύπτει ότι 126 ΑΦΜ, τα οποία περιλαμβάνονταν στα αρχικά 6.404 δεσμευμένα ΑΦΜ της 3/10/25, δεν υπάρχουν στις αντίστοιχες αναλυτικές εγγραφές δεσμεύσεων που εστάλησαν στις 18/12/25. Επίσης, στις 15-10-2025 η διευθύντρια Τεχνικών Ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ κατέθεσε στην Εξεταστική Επιτροπή ότι τα δεσμευμένα ΑΦΜ που ζητήθηκαν από την Επιτροπή ανέρχονταν σε 7.786 και όχι 6.404».

Ενδέχεται, λοιπόν, ο αριθμός των δεσμευμένων ΑΦΜ να είναι λανθασμένος και τα στοιχεία που παραδόθηκαν να είναι ελλιπή ή αλλοιωμένα, σύμφωνα με την κ. Αποστολάκη: «Είναι προφανές ότι η Εξεταστική Επιτροπή δεν μπορεί να προχωρήσει σε ουσιαστικό έλεγχο, με βάση αντικρουόμενα και ανακριβή στοιχεία, καθώς το έργο της υπονομεύεται στην πράξη με την αποστολή ανακριβών δεδομένων. Τα αντικρουόμενα στοιχεία εγείρουν ευθέως πολιτικές ευθύνες τόσο της κυβέρνησης που είχε την ευθύνη για τη λειτουργία και εποπτεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, όσο φυσικά και της ΑΑΔΕ στην οποία έχει μεταφερθεί εδώ και μήνες ο Οργανισμός. Όταν η διοίκηση ενός οργανισμού που διαχειρίζεται σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους δεν μπορεί να απαντήσει με σαφήνεια στο ποιοι πληρώθηκαν, πότε πληρώθηκαν και με ποια νομική βάση, δεν υπάρχει άλλη λύση από την προσφυγή στα καθ' ύλην αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα. Για τον λόγο αυτό, καθίσταται επιβεβλημένη και το ΠΑΣΟΚ ζητά την άμεση αποστολή όλων των σχετικών αρχείων και των δύο αντικρουόμενων εγγράφων της διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου λόγω αρμοδιότητας να ελέγξει τα απεσταλμένα αρχεία. Η διαχείριση των ευρωπαϊκών αγροτικών ενισχύσεων απαιτεί διαφάνεια και λογοδοσία. Οι μέρες που η εγκληματική οργάνωση δρούσε στον ΟΠΕΚΕΠΕ εις βάρος των έντιμων αγροτών λαμβάνουν τέλος».

«Όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αλλά και στην ελληνική Δικαιοσύνη. Δεν έχει αντίρρηση η κυβερνητική πλειοψηφία να σταλούν τα έγγραφα», είπε ο εισηγητής της ΝΔ, Μ. Λαζαρίδης.

«Δεν έχουμε αντίρρηση», ανέφερε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Β. Κόκκαλης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.