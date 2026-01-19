Ροχαλητό: Οι σύγχρονες λύσεις για το σύμπτωμα που κάποιες φορές δεν είναι αθώο

Μπορεί συχνά να μην το αξιολογούμε ως σοβαρό σύμπτωμα ή ακόμη και να το θεωρούμε πηγή αστείων, όμως το επίμονο ροχαλητό που εμφανίζουν περισσότεροι από ένας στους τέσσερις ενήλικες συχνά υποκρύπτει αναπνευστική διαταραχή όπως η υπνική άπνοια. Πότε είναι αθώο τελικά το ροχαλητό και πότε πρέπει να μας οδηγήσει στον γιατρό;

Αναλύοντας το φαινόμενο του ροχαλητού στην εκπομπή του ΣΚΑΪ Ζω Καλά με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη, ο νευρολόγος, ειδικός ιατρός ύπνου, Νικόλαος Τιβέριος Οικονόμου ανέφερε ότι το συνεχές και επίμονο ροχαλητό, δηλαδή αυτό που συμβαίνει πάνω από 3-4 βράδια την εβδομάδα, θεωρείται παθολογικό.

«Πάρα πολύ συχνά το ροχαλητό συμβαίνει στα πλαίσια της αναπνευστικής διαταραχής του ύπνου, είναι μπορούμε να πούμε λίγο σαν τον προθάλαμο της υπνικής άπνοιας. Περίπου στο 50% των έντονων ροχαλιστών υποκρύπτεται υπνική άπνοια. Και ειδικά όταν υπάρχουν κι άλλα συμπτώματα παραδείγματος χάριν, όταν ο δείκτης μάζας σώματος είναι αυξημένος, όταν μιλάμε για το αντρικό φύλο, όταν υπάρχει αρτηριακή υπέρταση, όταν έχουμε έντονο ροχαλητό, ακούγεται δηλαδή στο διπλανό δωμάτιο, τότε οπωσδήποτε πρέπει αυτός να πάει να κάνει μελέτη ύπνου. Αλλιώς ίσως είναι πιο αθώο το ροχαλητό» ανέφερε.

Σημείωσε, μάλιστα, ότι οι άνθρωποι που κοιμούνται μόνοι τους, μπορεί να μην αντιληφθούν τα προβλήματα ύπνου, και έτσι ενδέχεται να έχουν μειωμένη λειτουργικότητα μέσα στην ημέρα, χωρίς να καταλαβαίνουν ότι φταίει ο βραδινός ύπνος.

Σε ερώτηση αν με τον τρόπο ζωής μπορεί να αντιμετωπιστεί το ήπιο ροχαλητό, ο κ. Οικονόμου τόνισε ότι αν υπάρχουν επιπλέον κιλά, είναι σημαντικό να χάσουμε βάρος, να μην καπνίζουμε, γιατί το τσιγάρο κάνει φλεγμονή, να υιοθετήσουμε μια πλάγια θέση στον ύπνο και να μην καταναλώνουμε αλκοόλ και βαριά γεύματα κυρίως το βράδυ.

Σημείωσε επίσης ότι βοηθούν πολύ οι ρινικές πλύσεις, καθώς το ροχαλητό μπορεί να προέρχεται από αλλεργική ρινίτιδα. «Οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει πρήξιμο στην περιοχή είτε του ρινοφάρυγγα είτε του φάρυγγα, μπορεί να φέρει ροχαλητό» σημείωσε.

Ο κ. Οικονόμου ανέφερε ακόμη ότι στις περιπτώσεις του ήπιου ροχαλητού βοηθά το να υπάρχει μια κλίση στη στάση του σώματος στη διάρκεια του ύπνου: «Αρκεί βέβαια να πρόκειται για ένα αθώο ροχαλητό και να μην υποκρύπτει υπνική άπνοια. Γιατί βλέπουμε ασθενείς με άπνοια που βάζουν δυο τρία μαξιλάρια για να μπορούν να κοιμηθούν καλύτερα. Αυτό είναι μια ένδειξη ότι κάτι δεν πάει καλά με τον ύπνο μας» ανέφερε.

Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή, υπάρχουν και λύσεις που μπορούμε να βρούμε στα φαρμακεία χωρίς ειδική συνταγογράφηση, όπως οι ρινικές ταινίες και οι ενδοστοματικοί νάρθηκες.

Στο σημείο αυτό ο κ. Οικονόμου εξήγησε ότι το σημαντικό είναι να καταλάβουμε σε ποιο σημείο γίνεται η απόφραξη: «Αν η απόφραξη έχει να κάνει με τον ρινοφάρυγγα, δηλαδή αν υπάρχουν πολύποδες, ρινικές κόγχες, διάφραγμα κλπ. Αν καταλάβει ο εκπαιδευμένος στον ύπνο ΩΡΛ σε ποιο σημείο βρίσκεται η απόφραξη, τότε ίσως οι ταινίες που κάνουν τάση, άρα ανοίγουν τον αυλό, μπορούν να βοηθήσουν. Το ίδιο συμβαίνει και με τα ενδοστοματικά προθέματα, δηλαδή αυτά που χρησιμοποιούμε είτε για ήπιες μορφές υπνικής άπνοιας είτε για το ροχαλητό. Κάνοντας μια μικρή προολίσθηση, 1 εκατοστό περίπου της κάτω γνάθου, αυξάνουν την διατομή του αυλού, του φάρυγγα, άρα μπορείς και αναπνέεις καλύτερα, άρα ο αέρας περνάει πιο ήρεμα χωρίς να έχει αυτό το στροβιλισμό».

Σε ερώτηση αν μπορεί να γίνει κάτι σε επίπεδο χειρουργείου, απάντησε καταφατικά λέγοντας ότι «όταν καταλήξουμε πως η απόφραξη είναι υπεύθυνη για το ροχαλητό, παραδείγματος χάρη έχουμε μεγάλες αμυγδαλές, ξέρουμε ότι μπορεί να προκαλέσουν και άπνοιες, αλλά και ροχαλητό. Επομένως, το να βγάλεις τις αμυγδαλές θα βοηθούσε στο ροχαλητό».

