Μελόνι για το σιδηροδρομικό δυστύχημα: «Η Ιταλία συμπάσχει με την Ισπανία»

«Η Ιταλία συμπάσχει με την Ισπανία για την τραγωδία αυτή», έγραψε στο «Χ» η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

«Με μεγάλη λύπη πληροφορήθηκα το σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε στην Ανδαλουσία, όπου δυο τρένα υψηλής ταχύτητας παρεξέκλιναν της πορείας τους. Η σκέψη μας στα θύματα, στους τραυματίες και στις οικογένειές τους», πρόσθεσε η επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης.

Con grande tristezza apprendo dell'incidente ferroviario che è avvenuto in Andalusia, dove due treni ad alta velocità sono deragliati. L'Italia è vicina al dolore della Spagna per questa tragedia. I nostri pensieri vanno alle vittime, ai feriti e alle loro famiglie. — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) January 19, 2026

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

