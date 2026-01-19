Λογαριασμός
Μελόνι για το σιδηροδρομικό δυστύχημα: «Η Ιταλία συμπάσχει με την Ισπανία»

«Η σκέψη μας στα θύματα, στους τραυματίες και στις οικογένειές τους» τόνισε η επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης.

«Η Ιταλία συμπάσχει με την Ισπανία για την τραγωδία αυτή», έγραψε στο «Χ» η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

«Με μεγάλη λύπη πληροφορήθηκα το σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε στην Ανδαλουσία, όπου δυο τρένα υψηλής ταχύτητας παρεξέκλιναν της πορείας τους. Η σκέψη μας στα θύματα, στους τραυματίες και στις οικογένειές τους», πρόσθεσε η επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης.

