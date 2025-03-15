Το μέλλον του Στάρμερ έχει χρώμα ουκρανικό

Για «Συμμαχία των προθύμων» μίλησε ξανά ο Βρετανός πρωθυπουργός στην ηλεκτρονική σύνοδο ηγετών για την Ουκρανία. «Τώρα είναι η ώρα για συγκεκριμένες δεσμεύσεις», τονίζει.



Δύο εβδομάδες μετά τη σύνοδο για την Ουκρανία που είχε πραγματοποιηθεί με φυσικές παρουσίες στο Λονδίνο, ο Βρετανός πρωθυπουργός σερ Κιρ Στάρμερ οργάνωσε ακόμα μια τέτοια, αλλά αυτή τη φορά ηλεκτρονικά, με τηλεδιάσκεψη.

Η σημασία του όρου «Συμμαχία των προθύμων»

Παρά την απουσία τετ-α-τετ συναντήσεων όμως, η σκληρή και ξεκάθαρη γλώσσα που χρησιμοποίησε ο Στάρμερ τόνισε την σημαντικότητα, που αποδίδει στην πρωτοβουλία του, στην οποία έχει δώσει το χαρακτηρισμό «Συμμαχία των προθύμων».



Η ονομασία αυτή επισημαίνεται ότι δεν είναι τυχαία, αλλά συνιστά και ένα «κλείσιμο ματιού» προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είχε επαναληφθεί στις αρχές του μήνα, από το ίδιο τον Στάρμερ, όταν έκανε γνωστό το βρετανογαλλικό πλάνο συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι ώστε να επιτευχθεί συμφωνία ειρήνης για την Ουκρανία. Επίσης, ο όρος αυτός χρησιμοποιήθηκε και το 2003, στην εισβολή που ενορχήστρωσε η Αμερική στο Ιράκ, υπό τον Τζόρτζ Μπους, με την τότε συνεργασία ή υποστήριξη τουλάχιστον 30 χωρών.

Κοινή, σκληρή στάση απέναντι στο καθεστώς Πούτιν

Η ψηφιακή σύνοδος των ηγετών ξεκίνησε λίγο μετά τις 10:00, τοπική ώρα. Από τις πρώτες του δηλώσεις, και λίγο πριν κλείσουν οι κάμερες για τις ιδιωτικές συζητήσεις, ο Στάρμερ ξεκαθάρισε ότι «αργά ή γρήγορα η Ρωσία θα έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αλλά μέχρι να γίνει αυτό εμείς δεν πρέπει να καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια, αλλά να πιέζουμε να γίνει το συντομότερο δυνατό».



Ο Βρετανός πρωθυπουργός δείχνει για ακόμα μια φορά να αναλαμβάνει έναν ηγετικό ρόλο σε ό,τι αφορά την Ουκρανία, επιλέγοντας και σήμερα να χρησιμοποιήσει μια σκληρή και ξεκάθαρη γλώσσα. Νωρίτερα το πρωί, είχε κατηγορήσει τον Πούτιν για «προσπάθεια καθυστέρησης» της κατάπαυσης του πυρός, ενώ δήλωσε ότι δεν «πρέπει να επιτραπεί στον Ρώσο πρόεδρο να παίζει παιχνίδια» με την πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για συμφωνία.



Η Ντάουνινγκ Στριτ επιβεβαίωσε ότι περισσότεροι από 25 ηγέτες συμμετείχαν στην ηλεκτρονική σύνοδο, συμπεριλαμβανομένων των επικεφαλής των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, του ΝΑΤΟ, της Ουκρανίας, του Καναδά αλλά και της Αυστραλίας.

«Διασφαλίζοντας το μέλλον μας»

Στο μικρό πόντιουμ, που φαινόταν στην ηλεκτρονική εικόνα μπροστά από τον Βρετανό πρωθυπουργό, ήταν γραμμένο το μότο «διασφαλίζοντας το μέλλον μας», κάτι που τονίζει την σημασία μιας κοινής πορείας στο ζήτημα της Ουκρανίας.



Ο πρώην σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Ηνωμένου Βασιλείου, Λόρδος Ρίκετς, μιλώντας σήμερα στο BBC, δήλωσε ότι ο ρόλος των Ευρωπαίων είναι να δείξουν «πραγματική και ακλόνητη στήριξη στην Ουκρανία, εξοπλίζοντας αλλά και χρηματοδοτώντας την», αλλά επίσης έχοντας ανθρώπινο δυναμικό επί του εδάφους για «επιβεβαίωση».



Αναλυτές, τονίζουν ότι στόχος για τους ηγέτες σήμερα, είναι να πείσουν τους Αμερικανούς, για μελλοντικές αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία, βάζοντας και οι ίδιοι αρκετές προτάσεις, ιδέες αλλά και πράξεις στο τραπέζι. Μένει να δούμε, αν η συνάντηση θα φέρει «συγκεκριμένες δεσμεύσεις», όπως ζήτησε και ο Στάρμερ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.