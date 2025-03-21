Βρετανός υπουργός Ενέργειας: Καταστροφική η πυρκαγιά στο Χίθροου

Η πυρκαγιά σε υποσταθμό κοντά στο αεροδρόμιο Χίθροου χαρακτηρίστηκε «καταστροφική» από τον υπουργό Ενέργειας της Βρετανίας, ο οποίος πρόσθεσε ότι από την πυρκαγιά επλήγη και η εφεδρική γεννήτρια του αεροδρομίου, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Είπε ότι υπήρχε ένα ακόμη εφεδρικό σύστημα, το οποίο το εθνικό δίκτυο προσπαθεί να χρησιμοποιήσει για να αποκαταστήσει την ισχύ.

Πηγή: skai.gr

