Βρετανός υπουργός Ενέργειας: Καταστροφική η πυρκαγιά στο Χίθροου

Η πυρκαγιά σε υποσταθμό κοντά στο Χίθροου χαρακτηρίστηκε «καταστροφική» από τον υπουργό Ενέργειας, προσθέτοντας ότι επλήγη και η εφεδρική γεννήτρια του αεροδρομίου

Χίθροου

Η πυρκαγιά σε υποσταθμό κοντά στο αεροδρόμιο Χίθροου χαρακτηρίστηκε «καταστροφική» από τον υπουργό Ενέργειας της Βρετανίας, ο οποίος πρόσθεσε ότι από την πυρκαγιά επλήγη και η εφεδρική γεννήτρια του αεροδρομίου, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Είπε ότι υπήρχε ένα ακόμη εφεδρικό σύστημα, το οποίο το εθνικό δίκτυο προσπαθεί να χρησιμοποιήσει για να αποκαταστήσει την ισχύ.

