Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτει τη δύναμη να προκαλέσει «ανείπωτη ζημιά» σε αντιπάλους όπως η Ρωσία μέσω της πυρηνικής της αποτροπής, προειδοποίησε ο υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι, στο πλαίσιο της έναρξης κατασκευής της επόμενης γενιάς πυρηνικών υποβρυχίων.

Όπως τόνισε, δεν πρέπει να υποτιμάται η σημασία του πυρηνικού οπλοστασίου της χώρας, ιδιαίτερα εν μέσω των απειλών του Ρώσου προέδρου να χρησιμοποιήσει τα δικά του πυρηνικά όπλα.

Σε συνέντευξή του στους Times, ο Χίλι σημείωσε: «Η πυρηνική μας αποτροπή υπάρχει για να λειτουργεί αποτρεπτικά. Είναι ο απόλυτος εγγυητής απέναντι σε οποιονδήποτε δυνητικό αντίπαλο. Διαθέτουμε τη δύναμη να τους προκαλέσουμε ανυπολόγιστες ζημιές εάν μας επιτεθούν».

«Μερικές φορές είμαστε πολύ Βρετανοί σχετικά με την πυρηνική μας αποτροπή», είπε. Ο Βρετανός υπουργός άμυνας πρόσθεσε ότι τα υποβρύχια «μπορεί να είναι σιωπηλά, μπορεί να είναι κρυμμένα», αλλά εργάζονται «κάθε λεπτό της ημέρας για να μας κρατήσουν ασφαλείς και θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι, δυνατοί και σίγουροι και περήφανοι για αυτό».

Ερωτηθείς για το εάν πιστεύει ότι ο Πούτιν θα ήταν έτοιμος να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα, ο Χίλι απάντησε: «Παίρνουμε τον Πούτιν στα σοβαρά, παίρνουμε τη ρητορική του στα σοβαρά, αλλά αναγνωρίζουμε ότι του αρέσει να χρησιμοποιεί πυρηνική ρητορική». Και συνέχισε: «Δεν πρέπει να διστάζουμε να αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι είμαστε μια πυρηνική δύναμη, ότι διαθέτουμε ένα ανεξάρτητο πυρηνικό αποτρεπτικό μέσο».

Πηγή: skai.gr

