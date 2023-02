Στα χρώματα της ουκρανικής σημαίας ο Πύργος του Άιφελ στο Παρίσι

Ο Πύργος του Άιφελ φωταγωγήθηκε απόψε στα χρώματα της ουκρανικής σημαίας, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Un an après l'invasion de l'Ukraine, Paris rend hommage au courage du peuple ukrainien et lui exprime sa solidarité #StandWithUkraine #CitiesWithUkraine pic.twitter.com/UqhTDdDTAH

Σκοπός είναι να επιβεβαιωθεί η «ακλόνητη υποστήριξη της (γαλλικής) πρωτεύουσας στον ουκρανικό λαό και η προθυμία της να συμβάλει στην ανοικοδόμηση της χώρας», δήλωσε εκπρόσωπος της δημοτικής αρχής του Παρισιού.

Το εμβληματικό τοπόσημο του Παρισιού θα παραμείνει φωτισμένο στα χρώματα της ουκρανικής σημαίας μέχρι την Κυριακή.

Στη Βρετανία, εκατοντάδες Λονδρέζοι συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Τραφάλγκαρ για την εκδήλωση αλληλεγγύης στον ουκρανικό λαό. Μεταξύ των διασημοτήτων που θα απευθύνουν αντιπολεμικά μηνύματα είναι η αγγλίδα ηθοποιός Έλεν Μίρεν και η ουκρανή τραγουδίστρια Τζαμάλα, νικήτρια του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision το 2016.

Beautiful, solemn start to London commemorations of 1 year anniversary of Russia's invasion of #Ukraine #TrafalgarSquare #London #RussiaUkraineWar #UnitedwithUkraine pic.twitter.com/WiOqrdhwn3