Ένα χρόνο μετά την κλιμακούμενη αλλά περιορισμένη σύγκρουσή τους, το Ισραήλ και η λιβανέζικη μαχητική ομάδα Χεζμπολάχ βρίσκονται στα πρόθυρα ενός ολοκληρωτικού πολέμου.

Η μακροχρόνια έχθρα μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ ήρθε στο προσκήνιο μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, όταν η λιβανική πολιτοφυλακή που υποστηρίζεται από το Ιράν εξαπέλυσε πυραυλικές επιθέσεις σε μια προσπάθεια να διασπάσει τις δυνάμεις του ισραηλινού στρατού από τις επιθέσεις στη Γάζα

Κατά το διάστημα που μεσολάβησε, η κατάσταση στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου εξελίχθηκε σε πόλεμο φθοράς, με τις δύο πλευρές να έχουν υποστεί σημαντική οικονομική ζημιά, αναγκάζοντας επίσης την εκκένωση δεκάδων χιλιάδων αμάχων και στις δύο πλευρές των συνόρων.

Την περασμένη εβδομάδα κλιμακώθηκε η ένταση καθώς οι συνεχόμενες επιθέσεις έχουν φέρει τις δύο πλευρές στα πρόθυρα του πρώτου πολέμου πλήρους κλίμακας από το 2006, όταν πολέμησαν σε μια σύγκρουση 34 ημερών κατά την οποία το Ισραήλ πραγματοποίησε χερσαία εισβολή.

Αποτέλεσμα εκείνης της σύγκρουσης ήταν ο θάνατος περισσοτέρων από 1.000 Λιβανέζων και 150 Ισραηλινών.

Το χρονικό της τελευταίας κλιμάκωσης

Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου

Εκατοντάδες βομβητές εξερράγησαν ξαφνικά και ταυτόχρονα σε ολόκληρο τον Λίβανο σε μια συντονισμένη επίθεση που είχε ως στόχο μέλη της Χεζμπολάχ . Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 2.000 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις λιβανικές υγειονομικές αρχές. Πολλοί από τους νεκρούς και τους τραυματίες ήταν μέλη της Χεζμπολάχ, αλλά οι εκρήξεις σκότωσαν επίσης δύο παιδιά και τραυμάτισαν τον πρεσβευτή του Ιράν στον Λίβανο . Αξιωματούχοι της Χεζμπολάχ και του Λιβάνου κατηγόρησαν το Ισραήλ, μια εκτίμηση που επιβεβαιώθηκε από Αμερικανούς και άλλους αξιωματούχους. Το Ισραήλ δεν ανέλαβε ρητά την ευθύνη.

Τετάρτη

Την επόμενη μέρα, εκρήξεις σημειώθηκαν στα walkie-talky που ανήκαν σε μέλη της Χεζμπολάχ, σκοτώνοντας τουλάχιστον 20 ανθρώπους και τραυματίζοντας εκατοντάδες άλλους. Ούτε αυτήν την επίθεση ανέλαβε το Ισραήλ. Ωστόσο, ειδικοί ανέφεραν ότι και οι δύο επιχειρήσεις απαιτούσαν εκτεταμένο σχεδιασμό και πολυπλοκότητα. Ο Γιόαβ Γκάλαντ, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, είπε ότι το «κέντρο βάρους» της στρατιωτικής προσπάθειας του Ισραήλ, το οποίο είχε επικεντρωθεί στην ήττα της Χαμάς στη Γάζα, «στρέφεται βόρεια».

Πέμπτη

Ο Χασάν Νασράλα, ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, πραγματοποίησε ομιλία από μια άγνωστη τοποθεσία κατά την οποία παραδέχτηκε ότι η ομάδα του είχε «υποστεί ένα σοβαρό και σκληρό πλήγμα», αλλά υποσχέθηκε αντίποινα εναντίον του Ισραήλ. Ώρες αργότερα, το Ισραήλ πραγματοποίησε δεκάδες αεροπορικές επιδρομές με στόχο, όπως είπε, εκτοξευτές ρουκετών της Χεζμπολάχ, με τους Λιβανέζους αξιωματούχους να αναφέρουν ότι επρόκειτο για έναν από τους πιο σφοδρούς βομβαρδισμούς στο νότιο Λίβανο εδώ και μήνες.

Παρασκευή

Μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή ισοπέδωσε τουλάχιστον ένα κατοικημένο πολυώροφο στην καρδιά της Dahiya, στις πολυσύχναστες γειτονιές νότια της Βηρυτού όπου κυριαρχεί η Χεζμπολάχ. Ένας ανώτατος διοικητής της Χεζμπολάχ, ο Ιμπραχίμ Ακίλ, σκοτώθηκε στην επίθεση. Ο ισραηλινός στρατός είπε επίσης ότι σκοτώθηκαν «περίπου 10» ανώτεροι διοικητές στην ελίτ δύναμη Ραντβάν της Χεζμπολάχ.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 45 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην αεροπορική επιδρομή της Παρασκευής και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων και παιδιά.

Σάββατο

Το Ισραήλ χτύπησε ξανά τον νότιο Λίβανο από αέρος, χτυπώντας, όπως είπε, περίπου 400 στόχους της Χεζμπολάχ. Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε πυραύλους στο βόρειο Ισραήλ που σήμαναν συναγερμό σε περίπου 70 πόλεις και προκάλεσαν μικροτραυματισμούς, αν και οι περισσότεροι από τους πυραύλους αναχαιτίστηκαν.

Κυριακή

Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε περισσότερους από 100 πυραύλους, ρουκέτες και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Ισραήλ και έπληξε περιοχές περίπου 30 μίλια εντός της χώρας, τα πιο βαθιά της χτυπήματα από την έναρξη του πολέμου τον περασμένο Οκτώβριο. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε ότι η κυβέρνησή του θα κάνει «ό,τι είναι απαραίτητο» για να μειώσει την απειλή που θέτει η οργάνωση, ενώ ο αναπληρωτής αρχηγός της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, είπε ότι η σύγκρουση εισέρχεται σε «νέο στάδιο».

Οι ειδικοί επισήμαναν ότι τα πλήγματα της Χεζμπολάχ φαινόταν να είναι βαθμονομημένα για να δείξουν την εμβέλειά της - το ένα χτύπησε μια πόλη βόρεια της ισραηλινής πόλης Χάιφα - αποφεύγοντας παράλληλα να χτυπήσει περιοχές που θα μπορούσαν να προκαλέσουν βαρύτερη ισραηλινή απάντηση.

Δευτέρα

Ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη έπληξαν εκατοντάδες τοποθεσίες σε όλο τον Λίβανο σε έναν βομβαρδισμό που σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου σκότωσε περισσότερους από 274 ανθρώπους. Πριν από τις επιθέσεις, οι λιβανικές αρχές δήλωσαν ότι «ένας μεγάλος αριθμός» αυτοματοποιημένων μηνυμάτων είχε σταλεί σε κατοίκους της Βηρυτού και άλλων περιοχών που τους έλεγαν να απομακρυνθούν από περιοχές όπου η Χεζμπολάχ είχε κρυμμένα όπλα. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε τους Ισραηλινούς πολίτες για «περίπλοκες μέρες μπροστά», λέγοντας ότι το Ισραήλ «δεν περίμενε να έρθει η απειλή, αλλά την προλαμβάνει».



Πηγή: skai.gr

