Ο γενικός γραμματέας ΟΗΕ ανησυχεί για τους θανάτους αμάχων στον Λίβανο

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες εξέφρασε σήμερα τη βαθύτατη ανησυχία του για τις απώλειες αμάχων εξαιτίας των ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών στον Λίβανο, όπως ενημέρωσε ο εκπρόσωπός του Στεφάν Ντουζαρίκ

«Ο γενικός γραμματέας ανησυχεί βαθύτατα για την κλιμάκωση της κατάστασης κατά μήκος της Γαλάζιας Γραμμής και για τις μεγάλες απώλειες αμάχων, συμπεριλαμβανομένων παιδιών και γυναικών, που αναφέρθηκαν από τις λιβανέζικες αρχές», αναφέρει σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε νωρίτερα ότι από τα σημερινά ισραηλινά πλήγματα σκοτώθηκαν τουλάχιστον 356 άνθρωποι – ανάμεσά τους 24 παιδιά και 42 γυναίκες – ενώ 1.246 τραυματίστηκαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

