Ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε νέο γύρο εκτεταμένων βομβαρδισμών στον νότιο Λίβανο εναντίον τρομοκρατικών στόχων της Χεζμπολάχ, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του.

Πρόκειται για το πιο ευρύ κύμα αεροπορικών επιθέσεων εδώ και σχεδόν έναν χρόνο, βάζοντας στο στόχαστρο ταυτόχρονα θέσεις της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, την κοιλάδα Μπεκάα στα ανατολικά και σε βόρεια επαρχία κοντά στα σύνορα με τη Συρία.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Ντάνιελ Χαγκαρί απηύθυνε προειδοποίηση στους πολίτες του Λιβάνου να απομακρυνθούν από περιοχές, τις οποίες χρησιμοποιεί η Χεζμπολάχ για στρατιωτικούς σκοπούς.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς την κοιλάδα του Μπεκάα.

Επίσης, άλλα έξι άτομα έχουν τραυματιστεί, τα δύο εκ των οποίων είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Γιοάβ Γκαλάντ κάλεσε τους Ισραηλινούς να παραμείνουν ήρεμοι μετά το πιο εκτεταμένο κύμα βομβαρδισμών των IDF εναντίον της Χεζμπολάχ: «Χτυπάμε πιο βαθιά στον Λίβανο, οι ενέργειες θα συνεχιστούν μέχρι να πετύχουμε τον στόχο μας, να επιστρέψουν οι κάτοικοι του βορρά με ασφάλεια στα σπίτια τους» δήλωσε ο Γκαλάντ σε βίντεο που δημοσίευσε το γραφείο του τη Δευτέρα. «Είναι μέρες που οι Ισραηλινοί θα πρέπει να δείξουν ψυχραιμία».

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε ότι επίκεινται αεροπορικές επιδρομές σε σπίτια στον Λίβανο, όπου «η Χεζμπολάχ έκρυβε όπλα».

Κάτοικοι του νοτίου Λιβάνου έλαβαν κλήσεις από λιβανέζικο αριθμό που τους καλούσε να απομακρυνθούν αμέσως σε απόσταση 1 χλμ από κάθε θέση που χρησιμοποιεί η Χεζμπολάχ, ανέφερε ρεπόρτερ του Reuters στο νότο, ο οποίος έλαβε την κλήση.

Κάτοικοι φεύγουν από την περιοχή

Ο υπουργός Πληροφοριών του Λιβάνου Ζιάντ Μακάρι είπε ότι το υπουργείο του είχε λάβει παρόμοια κλήση με εντολή να εκκενωθεί το κτίριο, αλλά είπε ότι το υπουργείο δεν θα κάνει κάτι τέτοιο. «Πρόκειται για ψυχολογικό πόλεμο», είπε ο Μάκαρι στο Reuters.

Σε τηλεοπτική δήλωση νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατιωτικός εκπρόσωπος αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι εξέδωσε παρόμοια προειδοποίηση και είπε ότι «διανέμεται στα αραβικά σε όλα τα δίκτυα και τις πλατφόρμες στον Λίβανο».

Κλειστά τα σχολεία

Ο υπουργός Παιδείας του Λιβάνου Αμπάς Χαλάμπι δήλωσε σήμερα ότι τα σχολεία στις περιοχές της χώρας που είναι στόχος ισραηλινών πληγμάτων θα παραμείνουν κλειστά σήμερα και αύριο, ενώ η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι βομβάρδισε τρεις θέσεις στο βόρειο Ισραήλ.

Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο ζήτησε «την αναστολή της λειτουργίας των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων» σήμερα και αύριο Τρίτη λόγω «της στρατιωτικής κατάστασης και της κατάστασης ασφαλείας».

Η εντολή αφορά τα σχολεία που βρίσκονται στο νότιο και ανατολικό τμήμα του Λιβάνου, που είναι στόχος σφοδρών πληγμάτων από το Ισραήλ, όπως και αυτά στα νότια προάστια της Βηρυτού όπου την Παρασκευή σημειώθηκε φονική επιδρομή.

Στο μεταξύ η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι βομβάρδισε τρεις στρατιωτικές θέσεις στο βόρειο Ισραήλ, αφού ο ισραηλινός στρατός έπληξε δεκάδες θέσεις της σιιτικής οργάνωσης στον νότιο Λίβανο και την κοιλάδα Μπεκάα.

«Σε απάντηση στις επιθέσεις του ισραηλινού εχθρού εναντίον περιοχών στον νότο και την Μπεκάα», οι μαχητές της Χεζμπολάχ «βομβάρδισαν δύο ισραηλινές στρατιωτικές θέσεις όπως και το συγκρότημα της στρατιωτικής βιομηχανίας Rafael», επεσήμανε η λιβανέζικη οργάνωση σε ανακοίνωσή της.

Στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου η Χεζμπολάχ πραγματοποίησε χτυπήματα βαθειά μέσα στο Ισραήλ, φτάνοντας μέχρι τη Χάιφα.

Την Κυριακή, ο δεύτερος τη τάξει της οργάνωσης είπε ότι η οργάνωση ξεκαθαρίζει τους λογαριασμούς της με το Ισραήλ, ενώ μία ημέρα νωρίτερα ο Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους για να αποφευχθεί η κλιμάκωση.

Ο Ισραηλινός Στρατός ανέφερε ότι έχει πλήξει περισσότερους από 300 στόχους της Χεζμπολάχ.

Αναστολή πτήσεων

Η ανησυχία για μια ευρύτερη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ώθησε πολλές διεθνείς αεροπορικές εταιρείες να αναστείλουν τις πτήσεις προς την περιοχή ή να αποφύγουν τον εναέριο χώρο του Λιβάνου.

AIR ALGERIE: Η αλγερινή αεροπορική εταιρεία ανέστειλε τις πτήσεις από και προς τον Λίβανο μέχρι νεωτέρας.

AIRBALTIC: Η εταιρεία της Λετονίας σχεδιάζει να επαναλάβει τις πτήσεις μεταξύ Ρίγας και Τελ Αβίβ στις 17 Σεπτεμβρίου, ανέφερε μέσω email στις 16 Σεπτεμβρίου.

AIR FRANCE-KLM: Η Air France ανακοίνωσε στις 17 Σεπτεμβρίου ότι ανέστειλε τα δρομολόγια προς τη Βηρυτό και το Τελ Αβίβ έως τις 19 Σεπτεμβρίου. Από τις 23 Σεπτεμβρίου, οι πληροφορίες στον ιστότοπό της έδειχναν ότι οι πτήσεις της Βηρυτού ακυρώθηκαν τουλάχιστον μέχρι τις 24 Σεπτεμβρίου, ενώ οι πτήσεις στο Τελ Αβίβ γίνονται κανονικά. Δεν υπήρξε απάντηση σε σχετικό ερώτημα του Reuters.

Η KLM ακύρωσε όλες τις πτήσεις από και προς το Τελ Αβίβ έως τις 26 Οκτωβρίου. Η εταιρεία χαμηλού κόστους του γαλλο-ολλανδικού ομίλου Transavia ακύρωσε πτήσεις από και προς το Τελ Αβίβ έως τις 31 Μαρτίου 2025 και πτήσεις προς το Αμμάν και τη Βηρυτό έως τις 3 Νοεμβρίου.

AIR INDIA: Ο ινδικός αερομεταφορέας ανέστειλε τις προγραμματισμένες πτήσεις από και προς το Τελ Αβίβ μέχρι νεωτέρας.

CATHAY PACIFIC: Η Cathay Pacific με έδρα το Χονγκ Κονγκ ακύρωσε όλες τις πτήσεις προς το Τελ Αβίβ μέχρι τις 27 Μαρτίου 2025.

DELTA AIR LINES: Ο αμερικανικός αερομεταφορέας είπε ότι θα σταματήσει τις πτήσεις του μεταξύ Νέας Υόρκης και Τελ Αβίβ έως τις 31 Δεκεμβρίου.

EASYJET: Η οικονομική αεροπορική εταιρεία του Ηνωμένου Βασιλείου σταμάτησε τις πτήσεις από και προς το Τελ Αβίβ τον Απρίλιο και θα τις επαναλάβει στις 30 Μαρτίου 2025, δήλωσε εκπρόσωπος.

IAG: Η ισπανική εταιρεία χαμηλού κόστους Vueling, που ανήκει στην IAG, ακύρωσε τις δραστηριότητές της στο Τελ Αβίβ έως τις 12 Ιανουαρίου 2025, ανέφερε σε σχόλιο που εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι πτήσεις προς το Αμμάν ακυρώθηκαν μέχρι νεωτέρας, πρόσθεσε η αεροπορική εταιρεία.

LOT: Ο πολωνικός αερομεταφορέας ανέστειλε τις πτήσεις προς τον Λίβανο μέχρι νεωτέρας, ενώ οι πτήσεις προς το Τελ Αβίβ εκτελούνταν τακτικά, ανέφερε σε σχόλιο που εστάλη μέσω email στις 20 Σεπτεμβρίου.

LUFTHANSA: Ο γερμανικός όμιλος αεροπορικών εταιρειών ανακοίνωσε ότι ανέστειλε όλες τις συνδέσεις από και προς το Τελ Αβίβ και την Τεχεράνη έως τις 24 Σεπτεμβρίου, ενώ οι πτήσεις προς τη Βηρυτό θα ανασταλούν έως τις 26 Οκτωβρίου.

RYANAIR: Η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους της Ευρώπης ακύρωσε πτήσεις από και προς το Τελ Αβίβ μέχρι τις 26 Οκτωβρίου, επικαλούμενη «λειτουργικούς περιορισμούς».

SUNDAIR: Η γερμανική αεροπορική εταιρεία ακύρωσε όλες τις πτήσεις μεταξύ Βρέμης και Βηρυτού μέχρι τις 23 Οκτωβρίου.

SUNEXPRESS: Η SunExpress, μια κοινοπραξία μεταξύ της Turkish Airlines και της Lufthansa, ανέστειλε τις πτήσεις προς τη Βηρυτό έως τις 17 Δεκεμβρίου.

UNITED AIRLINES: Η αεροπορική εταιρεία με έδρα το Σικάγο ανέστειλε τις πτήσεις προς το Τελ Αβίβ για το άμεσο μέλλον για λόγους ασφαλείας.

Η Βρετανία συμβούλεψε τις βρετανικές αεροπορικές εταιρείες να μην εισέλθουν στον εναέριο χώρο του Λιβάνου από τις 8 Αυγούστου έως τις 4 Νοεμβρίου, επικαλούμενη «δυνητικό κίνδυνο για την αεροπορία από στρατιωτική δραστηριότητα».

