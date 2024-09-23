Το Ιράκ ανακοίνωσε απόψε ότι θέλει να οργανώσει μια «κατεπείγουσα σύνοδο» των αραβικών χωρών, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών που διεξάγεται αυτήν την εβδομάδα στη Νέα Υόρκη, προκειμένου να συζητηθούν «οι επιπτώσεις από τη σιωνιστική επιθετικότητα» στον Λίβανο και «να εργαστούν από κοινού για να σταματήσει (σ.σ. το Ισραήλ) την εγκληματική συμπεριφορά του».

«Το Ιράκ καλεί και εργάζεται για τη διεξαγωγή μιας κατεπείγουσας συνόδου με τους επικεφαλής των αντιπροσωπειών των αραβικών χωρών που βρίσκονται στη Νέα Υόρκη (…) για να συζητήσουμε τον αντίκτυπο της σιωνιστικής επιθετικότητας (…) στον Λίβανο» ανέφερε η ανακοίνωση του Ιρακινού πρωθυπουργού Μοχάμεντ Σία αλ Σουντάνι, ο οποίος βρίσκεται ήδη στις ΗΠΑ.

Η Αίγυπτος από την πλευρά της ζήτησε να παρέμβει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ «μετά την επικίνδυνη ισραηλινή κλιμάκωση».

Τα στρατιωτικά πλήγματα του Ισραήλ στον Λίβανο «θα οδηγήσουν την ευρύτερη περιοχή στο χάος», υποστηρίζει η Τουρκία.

