Η εξωφρενική απαίτηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να περάσει η Γροιλανδία στην κατοχή των ΗΠΑ είτε με το καλό είτε με το άγριο, έχει συσπειρώσει όσο ποτέ άλλοτε -ίσως- την Ευρώπη απέναντί του.

Είναι μάλιστα τέτοια η ενόχληση των Ευρωπαίων ηγετών από την αλαζονική στάση του Τραμπ, που εμφανίζονται αποφασισμένοι -τουλάχιστον προς ώρας- να ορθώσουν ανάστημα και να μην υποκύψουν αυτήν τη φορά στα καπρίτσια του.

Η ΕΕ δεσμεύτηκε να δώσει «σκληρή» απάντηση στους νέους δασμούς που επέβαλε ο Τραμπ το Σάββατο στις οκτώ ευρωπαϊκές χώρες που απέστειλαν στρατεύματα στη Γροιλανδία για να συμμετάσχουν σε κοινές ασκήσεις με τη Δανία (Επιχείρηση Αρκτική Αντοχή) - σε μια προσπάθεια να αποδυναμώσουν το επιχείρημα-πρόσχημα της αμερικανικής κυβέρνησης ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να προστατεύσει το αρκτικό νησί.

Παράλληλα, προειδοποίησαν τον Αμερικανό πρόεδρο ότι η απόφασή του υπονομεύει τις διατλαντικές σχέσεις και εγκυμονεί τον κίνδυνο μιας επικίνδυνης καθοδικής δίνης.

Τραμπ: Δασμοί μέχρι να υπάρξει συμφωνία για αγορά της Γροιλανδίας

Ο Τραμπ σε μια ακόμα αλαζονική επίδειξη δύναμης και εγωισμού ανακοίνωσε το Σάββατο ότι επιβάλλει πρόσθετους δασμούς στους συμμάχους του ΝΑΤΟ που έχουν αντιταχθεί στην προσπάθειά του να βάλει στο χέρι τη Γροιλανδία, κλιμακώνοντας επικίνδυνα τη διαμάχη για το μέλλον του ημιαυτόνομου δανικού εδάφους και αναζωπυρώνοντας ταυτόχρονα τη διατλαντική εμπορική διαμάχη που η ΕΕ πίστευε ότι είχε αποσοβηθεί μετά τη συμφωνία που υπέγραψαν οι δύο πλευρές πέρυσι.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, με ανάρτησή του στο Truth Social, ανακοίνωσε ότι από την 1η Φεβρουαρίου θα τεθούν σε ισχύ πρόσθετοι δασμοί 10% σε όλα τα προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ από τη Δανία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Μεγάλη Βρετανία, την Ολλανδία και τη Φινλανδία, διαμηνύοντας ότι οι δασμοί αυτοί θα αυξηθούν στο 25% από την 1η Ιουνίου και θα παραμείνουν σε ισχύ έως ότου η ΕΕ συμφωνήσει στην αγορά της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ.

«Έχουμε επιδοτήσει τη Δανία, και όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και άλλους, επί πολλά χρόνια, μη επιβάλλοντάς δασμούς ή οποιαδήποτε άλλη μορφή ανταλλάγματος. Τώρα, μετά από αιώνες, ήρθε η ώρα η Δανία να ανταποδώσει - διακυβεύεται η Παγκόσμια Ειρήνη», έγραψε ο Τραμπ, προσθέτοντας:

«Η Κίνα και η Ρωσία θέλουν τη Γροιλανδία, και δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να κάνει η Δανία γι’ αυτό. Αυτή τη στιγμή έχουν δύο έλκηθρα με σκυλιά ως προστασία, το ένα προστέθηκε πρόσφατα. Μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, υπό τον ΠΡΟΕΔΡΟ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ, μπορούν να "παίξουν" σε αυτό το παιχνίδι, και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία! Κανείς δεν θα αγγίξει αυτό το ιερό κομμάτι γης, ιδίως από τη στιγμή που διακυβεύεται η Εθνική Ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών, και του κόσμου γενικότερα».

ΕΕ: «Θα απαντήσουμε συντονισμένα»

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, επέκρινε την τακτική του Τραμπ, χαρακτηρίζοντας την κίνηση του Αμερικανού προέδρου απειλή για την «ευημερία». «Πρέπει να ανοίγουμε τις αγορές, όχι να τις κλείνουμε. Πρέπει να δημιουργούμε ζώνες οικονομικής ολοκλήρωσης, όχι να αυξάνουμε τους δασμούς», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κόστα.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί πάντοτε πολύ σταθερή θέση όσον αφορά την υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου, οπουδήποτε κι αν αυτό παραβιάζεται, και φυσικά ξεκινώντας εντός της επικράτειας των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

«Συντονίζω μια κοινή απάντηση από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ζήτημα αυτό», πρόσθεσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, από την Παραγουάη όπου βρέθηκε για την υπογραφή της ιστορικής εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και της Mercosur.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μιλώντας επίσης από την Ασουνσιόν.

Η επικεφαλής της Κομισιόν σημείωσε ότι η εδαφική ακεραιότητα και η κυριαρχία αποτελούν θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου και τόνισε ότι «είναι ουσιώδεις για την Ευρώπη και για τη διεθνή κοινότητα στο σύνολό της». Πρόσθεσε δε ότι «η Ευρώπη θα παραμείνει ενωμένη, συντονισμένη και προσηλωμένη στη διαφύλαξη της κυριαρχίας της» και ότι η ΕΕ στέκεται πλήρως αλληλέγγυα προς τη Δανία και τον λαό της Γροιλανδίας.

Αν και τόνισε ότι «ο διάλογος παραμένει ουσιαστικός και είμαστε δεσμευμένοι να χτίσουμε πάνω στη διαδικασία που ξεκίνησε ήδη την περασμένη εβδομάδα ανάμεσα στο Βασίλειο της Δανίας και τις ΗΠΑ», προειδοποίησε ότι «οι δασμοί θα υπονόμευαν τις διατλαντικές σχέσεις και θα εγκυμονούσαν τον κίνδυνο μιας επικίνδυνης καθοδικής δίνης».

Μακρόν: Εκφοβισμοί και απειλές δεν θα μας επηρεάσουν

Άμεση ήταν και η αντίδραση του Γάλλου προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος μάλιστα συνέκρινε τη στήριξη προς τη Γροιλανδία με την υπεράσπιση της Ουκρανίας και δήλωσε ότι το Παρίσι θα σταθεί στο πλευρό «της κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας» των εταίρων του.

«Καμία εκφοβιστική πρακτική ή απειλή δεν θα μας επηρεάσει, ούτε στην Ουκρανία, ούτε στη Γροιλανδία, ούτε οπουδήποτε αλλού στον κόσμο όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τέτοιες καταστάσεις», έγραψε ο Μακρόν σε ανάρτησή του στο X.

«Οι απειλές για δασμούς είναι απαράδεκτες και δεν έχουν καμία θέση σε αυτό το πλαίσιο. Οι Ευρωπαίοι θα απαντήσουν σε αυτές με ενιαίο και συντονισμένο τρόπο, εφόσον υλοποιηθούν», πρόσθεσε ο Γάλλος πρόεδρος.

Στάρμερ: Εντελώς λάθος οι δασμοί σε συμμάχους

«Η εφαρμογή δασμών σε συμμάχους για την επιδίωξη της συλλογικής ασφάλειας του ΝΑΤΟ είναι εντελώς λάθος. Φυσικά, θα το θέσουμε απευθείας στην κυβέρνηση των ΗΠΑ», δήλωσε από τη μεριά του ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι «η θέση μας για τη Γροιλανδία είναι πολύ σαφής – αποτελεί μέρος του Βασιλείου της Δανίας και το μέλλον της είναι θέμα των Γροιλανδών και των Δανών».

«Έχουμε επίσης καταστήσει σαφές ότι η ασφάλεια της Αρκτικής έχει σημασία για ολόκληρο το ΝΑΤΟ και οι σύμμαχοι θα πρέπει να κάνουν περισσότερα από κοινού για να αντιμετωπίσουν την απειλή από τη Ρωσία σε διάφορα μέρη της Αρκτικής», πρόσθεσε ο Βρετανός πρωθυπουργός.

Η δικαιολογία του Τραμπ

Ο Τραμπ δικαιολόγησε τους νέους δασμούς, ισχυριζόμενος ότι οι χώρες που στοχοποιούνται έστειλαν στρατιωτικό προσωπικό στη Γροιλανδία τις τελευταίες ημέρες «για άγνωστους σκοπούς» και πρόσθεσε «πρόκειται για μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση για την ασφάλεια, την προστασία και την επιβίωση του πλανήτη μας».

«Αυτές οι χώρες, που παίζουν αυτό το πολύ επικίνδυνο παιχνίδι, έχουν θέσει σε κίνηση ένα μεγάλο ρίσκο που δεν είναι ανεκτό ούτε βιώσιμο», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Ως εκ τούτου, είναι επιτακτικό, προκειμένου να προστατευθούν η παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια, να ληφθούν ισχυρά μέτρα ώστε αυτή η δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση να τελειώσει γρήγορα, και χωρίς καμία αμφιβολία», πρόσθεσε.

Την έκπληξή του τη «δικαιολογία» Τραμπ εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν. «Ο σκοπός της αυξημένης στρατιωτικής παρουσίας στη Γροιλανδία, στην οποία αναφέρεται ο Πρόεδρος, είναι η ενίσχυση της ασφάλειας στην Αρκτική», είπε και πρόσθεσε:

«Συμφωνούμε με τις ΗΠΑ ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα, αφού η Αρκτική δεν είναι πλέον περιοχή χαμηλής έντασης. Γι’ αυτό ακριβώς εμείς και οι εταίροι μας στο ΝΑΤΟ εντείνουμε τις προσπάθειες με πλήρη διαφάνεια απέναντι στους Αμερικανούς συμμάχους μας».

Έκτακτη σύνοδος των πρέσβεων της ΕΕ

Σε κάθε περίπτωση, η νέα δασμολογική επίθεση Τραμπ σήμανε συναγερμό στην Ευρώπη. Οι πρέσβεις των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συνεδριάσουν εκτάκτως αύριο Κυριακή, με αντικείμενο την απειλή του Τραμπ.

Η Κύπρος, η οποία ασκεί την εκ περιτροπής εξάμηνη προεδρία της ΕΕ, ανακοίνωσε αργά το Σάββατο ότι συγκάλεσε την έκτακτη συνάντηση, η οποία, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, αναμένεται να ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα.

Στον αέρα η εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ

Η νέα κλιμάκωση από την πλευρά του Τραμπ απειλεί να τορπιλίσει και την εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ στην οποία κατέληξαν οι δύο πλευρές πέρυσι και να αναζωπυρώσει τον εμπορικό πόλεμο μεταξύ των δύο πλευρών του Ατλαντικού.

Σε δήλωσή του στο διαδίκτυο, ο Μάνφρεντ Βέμπερ, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), δήλωσε ότι η κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης σημαίνει ότι το Κοινοβούλιο δεν θα ψηφίσει υπέρ της συμφωνίας, η οποία ορίζει τους δασμούς των ΗΠΑ στις εισαγωγές από την ΕΕ στο 15% με αντάλλαγμα μηδενικούς ευρωπαϊκούς δασμούς στις αμερικανικές εξαγωγές.

«Το ΕΛΚ τάσσεται υπέρ της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ, αλλά δεδομένων των απειλών του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τη Γροιλανδία, η έγκριση δεν είναι δυνατή σε αυτό το στάδιο», έγραψε ο Βέμπερ. «Οι δασμοί 0% στα αμερικανικά προϊόντα πρέπει να ανασταλούν».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Κάριν Κάρλσμπορο, η Σουηδέζα ευρωβουλευτής και συντονίστρια για το εμπόριο του κόμματος Renew, που δήλωσε στο Politico το Σάββατο ότι η συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ δεν θα βρει επαρκή υποστήριξη στο Ευρωκοινοβούλιο.

«Δεν βλέπω καμία πιθανότητα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δώσει το πράσινο φως για να προχωρήσει η συμφωνία για τους δασμούς όταν λάβουμε απόφαση την Τετάρτη. Αντίθετα, η ΕΕ πρέπει να προετοιμαστεί να απαντήσει στις επιθέσεις του Προέδρου Τραμπ για τους δασμούς, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που στοχεύουν τη Σουηδία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τόνισε μάλιστα ότι «δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ούτε τα αντίποινα ούτε τη χρήση του "μπαζούκα' εάν συνεχιστούν οι πιέσεις και ο εξαναγκασμός».

Το λεγόμενο «μπαζούκα» ή αλλιώς Μέσο Καταστολής Καταναγκασμού της ΕΕ, προσφέρει μια σειρά από τιμωρητικά μέτρα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναντίον εμπορικών αντιπάλων που προσπαθούν να απειλήσουν το μπλοκ. Μεταξύ αυτών είναι οι περιορισμοί στις επενδύσεις και στην πρόσβαση σε προγράμματα δημοσίων συμβάσεων, καθώς και τα όρια προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας.





