Κορυφαίοι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της νοτιοαμερικανικής εμπορικής ένωσης Mercosur υπέγραψαν το Σάββατο στην Παραγουάη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, ανοίγοντας τον δρόμο για τη μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία στην ιστορία της ΕΕ, έπειτα από 25 χρόνια διαπραγματεύσεων.

Η συμφωνία, η οποία έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα πρέπει πλέον να λάβει την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Παράλληλα, απαιτείται η επικύρωσή της από τα κοινοβούλια των κρατών-μελών της Mercosur —Αργεντινή, Βραζιλία, Παραγουάη και Ουρουγουάη— μια διαδικασία που εκτιμάται ότι θα είναι πιο ομαλή.

Πηγή: skai.gr

