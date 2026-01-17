Ο Εμπορικός Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ, Τζέιμισον Γκριρ προειδοποίησε το Σάββατο την Ευρώπη να μην επιχειρήσει να συνδέσει την απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για δασμούς σε βάρος ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών λόγω της Γροιλανδίας με την εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ.

Ο Γκριρ πρόσθεσε ότι εναπόκειται στην Ευρώπη να το κάνει αν θέλει, αλλά άφησε να εννοηθεί ότι θα πρέπει να το αποφύγει για το καλό της.

«Αν ήμουν στη θέση των Ευρωπαίων, θα προσπαθούσα πιθανότατα να το απομονώσω, αν μπορούν. Αν θέλουν να αναδείξουν το ζήτημα στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας, αυτό εξαρτάται πραγματικά από αυτούς και όχι από εμάς», δήλωσε ο Γκριρ μιλώντας σε δημοσιογράφους στο σαλόνι αυτοκινήτου του Ντιτρόιτ.



Πηγή: skai.gr

