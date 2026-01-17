Κιρ Στάρμερ: Εντελώς λάθος οι δασμοί σε συμμάχους 

«Η θέση μας για τη Γροιλανδία είναι πολύ σαφής – αποτελεί μέρος του Βασιλείου της Δανίας και το μέλλον της είναι θέμα των Γροιλανδών και των Δανών», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, μετά τη νέα απειλή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι θα επιβάλλει πρόσθετους δασμούς σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες λόγω της Γροιλανδίας.

«Έχουμε επίσης καταστήσει σαφές ότι η ασφάλεια της Αρκτικής έχει σημασία για ολόκληρο το ΝΑΤΟ και οι σύμμαχοι θα πρέπει να κάνουν περισσότερα από κοινού για να αντιμετωπίσουν την απειλή από τη Ρωσία σε διάφορα μέρη της Αρκτικής»', πρόσθεσε.

«Η εφαρμογή δασμών σε συμμάχους για την επιδίωξη της συλλογικής ασφάλειας του ΝΑΤΟ είναι εντελώς λάθος. Φυσικά, θα το θέσουμε απευθείας στην κυβέρνηση των ΗΠΑ».

Πηγή: skai.gr

