Η Βουλή των Ελλήνων συμμετέχοντας στο πένθος για την ανείπωτη τραγωδία στο εργοστάσιο της εταιρίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα Θεσσαλίας, με τις πέντε νεκρές εργαζόμενες, ανακοινώνει ότι αναβάλλει την ημερίδα για το Δημογραφικό που είχε προγραμματιστεί να διεξαχθεί στο Δημόσιο Καπνεργοστάσιο την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026. Η ημερίδα θα διεξαχθεί σε νέα ημερομηνία.



Ο Πρόεδρος της Βουλής, κ. Νικήτας Κακλαμάνης έκανε την ακόλουθη δήλωση:



«Η απώλεια πέντε συνανθρώπων μας σήμερα στα Τρίκαλα η οποία βύθισε τη χώρα στο πένθος κάνει αναγκαία την αναβολή της ημερίδας για το δημογραφικό πρόβλημα, που είχε προγραμματίσει το ελληνικό Κοινοβούλιο για την ερχόμενη Τετάρτη. Είναι το ελάχιστο, που μπορούμε να κάνουμε ως ένδειξη συμπαράστασης για την τραγωδία που ζει σήμερα η Ελλάδα. Εκ μέρους της Βουλής εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.