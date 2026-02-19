Λογαριασμός
Σουδάν: Τουλάχιστον 15 παιδιά σκοτώθηκαν σε επίθεση με drone

Το πλήγμα είχε στόχο τον καταυλισμό Αλ Σούνουτ στο δυτικό τμήμα του Κορντοφάν, διευκρίνισε σε ανακοίνωσή της η υπηρεσία του ΟΗΕ για τα παιδιά

Σουδάν

Τουλάχιστον 15 παιδιά σκοτώθηκαν και άλλα 10 τραυματίστηκαν σε επίθεση με μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) τη Δευτέρα σε καταυλισμό εκτοπισμένων στο Κορντοφάν, επίκεντρο του πολέμου στο Σουδάν, ανακοίνωσε η Unicef.

Το πλήγμα είχε στόχο τον καταυλισμό Αλ Σούνουτ στο δυτικό τμήμα του Κορντοφάν, διευκρίνισε σε ανακοίνωσή της η υπηρεσία του ΟΗΕ για τα παιδιά, καταγγέλλοντας την "ανεξέλεγκτη βία" των μαχών κατά τις οποίες πολλαπλασιάστηκαν τους τελευταίους μήνες τα πλήγματα με drones.

Το Κορντοφάν, πλούσια σε πετρελαϊκά κοιτάσματα και γόνιμη περιοχή νότια του Χαρτούμ αποτελεί αυτές τις μέρες το πιο διαφιλονικούμενο μέτωπο της σύγκρουσης που διαρκεί τώρα σχεδόν τρία χρόνια ανάμεσα στον τακτικό στρατό και τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: UNICEF Σουδάν παιδιά
