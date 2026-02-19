Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, θα ταξιδέψει στη Γροιλανδία τον επόμενο μήνα ως ένδειξη αλληλεγγύης προς τη Δανία και το ημιαυτόνομο έδαφός της, σημειώνει ο Guardian.

Η εκπρόσωπος της Eυρωπαϊκής Επιτροπής, Paula Pinho, δήλωσε ότι η επίσκεψη στη Γροιλανδία –που έχει προγραμματιστεί για τον Μάρτιο, αλλά χωρίς να έχει καθοριστεί ακόμη η ακριβής ημερομηνία– θα είναι μέρος ενός ευρύτερου ταξιδιού στην Αρκτική, η οποία έχει προσελκύσει μεγάλο ενδιαφέρον τους τελευταίους μήνες, εν μέσω του ενδιαφέροντος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Trump), για την ασφάλεια στην περιοχή.

Μόλις την περασμένη εβδομάδα, το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε τη νέα αποστολή Arctic Sentry για την ασφάλεια στην περιοχή, εν μέσω συζητήσεων για το αυξανόμενο ενδιαφέρον της Ρωσίας και της Κίνας για την Αρκτική.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.