Ο βασιλιάς Κάρολος εκφράζει «βαθιά ανησυχία» και δηλώνει ότι «η υπόθεση πρέπει να πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης» μετά τη σύλληψη του μικρότερου αδερφού του, Άντριου, για την σχέση του με τον εκλιπόντα καταδικασθέντα για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν.

Η ανακοίνωση του βασιλιά μετά τη σύλληψη του αδελφού του, Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ:

«Έμαθα με βαθύτατη ανησυχία τα νέα σχετικά με τον Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ και την υποψία κατάχρησης δημόσιου αξιώματος.

Αυτό που ακολουθεί τώρα είναι η πλήρης, δίκαιη και προσήκουσα διαδικασία μέσω της οποίας το ζήτημα αυτό θα διερευνηθεί με τον ενδεδειγμένο τρόπο και από τις αρμόδιες αρχές.

Σε αυτό, όπως έχω πει και στο παρελθόν, έχουν την πλήρη και ειλικρινή στήριξη και συνεργασία μας.

Θέλω να το δηλώσω με σαφήνεια: η υπόθεση πρέπει να πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης. Καθώς η διαδικασία αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν θα ήταν σωστό εκ μέρους μου να προβώ σε περαιτέρω σχόλια επί του θέματος.

Εν τω μεταξύ, η οικογένειά μου κι εγώ θα συνεχίσουμε το καθήκον και την προσφορά μας προς όλους εσάς

Βασιλιάς Κάρολος»

Πηγή: skai.gr

