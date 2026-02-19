Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ κάλεσε τους Πολωνούς πολίτες να εγκαταλείψουν αμέσως το Ιράν, προσθέτοντας ότι «σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ταξιδέψει κανείς σε αυτή τη χώρα», καθώς προειδοποίησε ότι η προοπτική σύγκρουσης είναι «πολύ, πολύ ρεαλιστική», σημειώνει ο Guardian.

Ο Τουσκ δήλωσε ότι η σύγκρουση μπορεί να ξεσπάσει μέσα σε «λίγες, δώδεκα ή αρκετές ώρες» και ότι «η εκκένωση μπορεί να μην είναι πλέον επιλογή».

«Σας παρακαλώ, πάρτε το σοβαρά. Έχουμε άσχημες εμπειρίες στο παρελθόν με ανθρώπους που αγνόησαν αυτές τις προειδοποιήσεις. Γι' αυτό, θέλω να το τονίσω για άλλη μια φορά: εγκαταλείψτε αμέσως το Ιράν ή ακυρώστε τα ταξιδιωτικά σας σχέδια. Αν ξεσπάσει έντονη σύγκρουση, κανείς δεν θα μπορεί να σας εγγυηθεί μια διέξοδο», ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.