Σουδάν: Πληροφορίες για δύο Έλληνες σοβαρά τραυματίες από ρουκέτα σε εκκλησία στο Χαρτούμ - Σφοδρές μάχες και φόβοι για γενίκευση της έντασης

Δύο Έλληνες όπως φάινεται τραυματίστηκαν στο Χαρτούμ, την πρωτεύουσα του Σουδάν κατά τη διάρκεια των σφοδρών συγκρούσεων που ξέσπασαν το Σάββατο μεταξύ των δυνάμεων του στρατού και παραστρατιωτικών μονάδων. Την είδηση μετέδωσε μιλώντας στην ΕΡΤ ο μητροπολίτης Νουβίας Σάββας.

Ο επίτιμος πρόξενος της Ελλάδας στο Σουδάν, λέει ότι δεν μπορεί κανείς να κυκλοφορήσει έξω, καθώς υπάρχουν οι αδέσποτες σφαίρες. Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών να καλεί τα μέλη της ελληνικής κοινότητας να αποφεύγουν περιττές μετακινήσεις και να τηρούν τα μέγιστα δυνατά μέτρα ασφαλείας. Όπως είπε την ώρα της λειτουργίας της πρώτης Ανάστασης η εκκλησία ήταν περικυκλωμένη από τεθωρακισμένα και έπεσε ρουκέτα που τραυμάτισε δύο Έλληνες.

«Ήρθαν δυο Έλληνες και μας ειδοποίησαν ότι πρέπει να σταματήσουμε γιατί έξω από το ναό έχει πολλά τάνκ, πολύ στρατό και είναι επικίνδυνη η κατάσταση. Συντομεύσαμε τη λειτουργεία όμως είχαμε ένα δυσάρεστο γεγονός καθώς αυτοί οι Έλληνες βγαίνοντας έξω από την εκκλησία και κατευθυνόμενοι προς το σπίτι τους, γιατί μένουν μέσα στην ελληνική κοινότητα, έπεσε δίπλα τους μια ρουκέτα και τους τραυμάτισε πολύ σοβαρά. Είναι στο νοσοκομείο, περιμένουμε να δούμε αν θα τους χειρουργήσουν ή όχι» επισήμανε και πρόσθεσε:

«Χτυπάνε τη Μητρόπολη με σφαίρες, υπάρχουν Ελληνικές σημαίες απ’ έξω και ποτέ δεν έχει γίνει ξανά αυτό. Η κατάσταση είναι πολύ άσχημη από παντού βγαίνουν καπνοί. Προφανώς έχουν χτυπήσει υπουργεία γιατί γύρω από τη Μητρόπολη είναι τα υπουργεία εξωτερικών, εσωτερικών, δικαιοσύνης, το παλάτι. Προφανώς χτυπάνε τα υπουργεία απ’ ότι φαντάζομαι γιατί δεν μπορείς να βγεις έξω είναι πολύ επικίνδυνο.»

Ο επίτιμος και άμισθος πρόξενος της Ελλάδας στο Σουδάν, Γεράσιμος Παγουλάτος, επισημαίνει: «Αυτή τη στιγμή το Χαρτούμ είναι επικίνδυνο. Πρέπει να περάσουν μια δυο μέρες, να εκτονωθεί η κατάσταση ώστε να μπορέσουν να προσγειωθούν κάποια αεροπλάνα και σε συνδυασμό με την ΕΕ που έχει την εποπτεία να μπορέσει να γίνει κάποια εκκένωση αν χρειαστεί.»

