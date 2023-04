Πόλεμος στο Σουδάν: Παραστρατιωτικοί έχουν καταλάβει το Χαρτούμ - Παγκόσμια ανησυχία από τις σφοδρές συγκρούσεις 

Διαστάσεις πολέμου σε όλη τη χώρα παίρνουν οι επιχειρήσεις του στρατού και της αεροπορίας του Σουδάν κατά των επιθέσεων που έχουν εξαπολύσει τα τελευταία 24ωρα οι πανίσχυρες παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF).

Οι RSF ελέγχουν το προεδρικό μέγαρο, και την κατοικία του αρχηγού του στρατού και και του διεθνούς αεροδρομίου στο Χαρτούμ ενώ ανακοίνωσαν ότι έχουν τον έλεγχο άλλων δύο αεροδρομίων στην πόλη Μερόβε στα βόρεια της χώρας, αλλά και του αεροδρομίου της πόλης Ελ Ομπέιντ που βρίσκεται στο Νότιο Σουδάν.

#Sudan 🇸🇩: residents of #Khartoum woke up this morning to the sound of gunfire and plumes of smoke rising into the air as clashes appear to have erupted in the capital city.



These armed confrontations follow weeks of rising tensions between the SAF and RSF military factions. pic.twitter.com/QXQXRsGnzi