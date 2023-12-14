Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 8χρονος από το Ιλινόις μετά την βάναυση κακοποίηση που υπέστη από τους γονείς του.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον μικρό Νάβιν «σκελετωμένο» και άγρια ξυλοκοπημένο ενώ έξω από το δωμάτιό του υπήρχε μία ταμπέλα που έγραφε «Μην του δίνετε φαγητό».

Ο Νάβιν Τζόουνς εντοπίστηκε σε αυτήν την κατάσταση στις 29 Μαρτίου του 2022. Ζύγιζε μόλις 30 κιλά και στο δωμάτιό του υπήρχαν ούρα και κόπρανα.

Ο πατέρας του Μπράντον Γουόκερ αντιμετωπίζει έως τώρα ισόβια κάθειρξη εάν καταδικαστεί για φόνο πρώτου βαθμού, ενώ η μητέρα του Στέφανι Τζόουνς έχει ήδη παραδεχτεί την ενοχή της για το αποτρόπαιο έγκλημα.

Ο 8χρονος δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις θεραπείες με αποτέλεσμα να αφήσει την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο αφού υπέστη ανακοπή από τον υποσιτισμό.

Οι εισαγγελείς είπαν πως το δωμάτιο του παιδιού βρισκόταν σε αυτή την άθλια κατάσταση ενώ το υπόλοιπο σπίτι όπου περιφέρονταν οι γονείς του ήταν πλήρως λειτουργικό.

Η μητέρα του αντιμετωπίζει τουλάχιστον 20 χρόνια φυλάκιση και αναμένεται να καταδικαστεί τον ερχόμενο Φεβρουάριο.

Η daily mail αναφέρει πως το αγόρι από όταν ήταν 5 μηνών βρέφος το φρόνιζε η γιαγιά του, ωστόσο χρειάστηκε να λείψει για λίγο διάστημα και όταν επέστρεψε στο Ιλινόις οι γονείς αρνούνταν να της τον δώσουν πίσω. Τότε η γυναίκα αντιλήφθηκε κάτι ανησυχητικό και επικοινώνησε με το Τμήμα Παιδικών και Οικογενειακών Υπηρεσιών του Ιλινόις, το Αστυνομικό Τμήμα της Ουάσιγκτον και το Τμήμα Peoria.

Η ίδια αρχικά αμφισβητήθηκε, ωστόσο μήνες αργότερα μετά από ανώνυμη καταγγελία το Τμήμα Παιδικών και Οικογενειακών Υπηρεσιών του Ιλινόις αποφάσισε να ερευνήσει την οικία ώσπου αποκάλυψε το άρρωστο περιβάλλον που ζούσε ο 8χρονος, αλλά επειδή το παιδί τους 'διαβεβαίωσε' ότι ήθελε να μείνει με τους γονείς του εκείνοι σημείωσαν ότι ήταν ασφαλές με αποτέλεσμα να συνεχίσει να μένει μαζί τους!

Μετά από λίγους μήνες το αγόρι πέθανε στο νοσοκομείο.

Η δίκη του Μπράντον Γουόκερ βρίσκεται σε εξέλιξη, αφού η Στέφανι Τζόουνς ομολόγησε την ενοχή της για φόνο πρώτου βαθμού σήμερα Πέμπτη 14/12.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.