Ο αντιαμερικανισμός είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στις τάξεις της εθνικιστικής ακροδεξιάς και των τουρκικών κομμάτων που την εκπροσωπούν. Έτσι το χθεσινό επεισόδιο από μέλη εθνικιστικής οργάνωσης που πρόσκεινται στο ακροδεξιό κόμμα Βατάν, επιβεβαίωσε το γενικότερο αντιδυτικό αίσθημα που επικρατεί στην Τουρκία.



Σύμφωνα με το βίντεο που ανήρτησε η Ένωση Νεολαίας Τουρκίας, περίπου 15 εξαγριωμένα μέλη της προσπάθησαν δια της βίας να φορέσουν μια κουκούλα στο κεφάλι ενός Αμερικανού πεζοναύτη στη Σμύρνη και άσκησαν σωματική βία εναντίον ενός δεύτερου.

Στην ανάρτηση της η Ένωση Νεολαίας Τουρκίας αναφέρει ότι «τα αμερικανικά στρατεύματα που φέρουν το αίμα των στρατευμάτων μας και χιλιάδων Παλαιστινίων δεν μπορούν να αμαυρώσουν τη χώρα μας. Για κάθε βήμα που κάνετε σε αυτή τη γη θα σας χαιρετίζουμε όπως σας αξίζει».

Το γραφείο του κυβερνήτη της Σμύρνης επιβεβαίωσε ότι οι δράστες ανήκαν στην Ένωση Νεολαίας της Τουρκίας, η οποία συνδέεται με το εθνικιστικό Κόμμα Βατάν και ότι τα θύματα υπηρετούσαν στο αμερικανικό πολεμικό USS Wasp, το οποίο συμμετείχε σε κοινή Τουρκοαμερικανική άσκηση στη Μεσόγειο μαζί με το πρώτο τουρκικό αμφίβιο πολεμικό TCG Anadolu. Η κοινή αυτή άσκηση έχει δυσαρεστήσει πολλούς στην Τουρκία που επικρίνουν την τουρκική ηγεσία για τη συνεργασία της με τους Αμερικανούς.



Πάντως η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Άγκυρα με ανακοίνωση της ευχαρίστησε τις τουρκικές αρχές για την ταχεία ανταπόκριση τους στο επεισόδιο ενώ ο μέχρι χθες πρέσβης της Τουρκίας στην Άγκυρα Τζεφ Φλέικ σε μήνυμά του περιέγραψε την θετική εμπειρία του στην Τουρκία λέγοντας μάλιστα ότι «το να φεύγουμε από εδώ είναι σαν να αφήνουμε το σπίτι μας πίσω.

Ωστόσο, το χθεσινό περιστατικό κατά του Αμερικανού στρατιώτη, συνδέεται με ένα παρόμοιο περιστατικό που συνέβη το 2003 στο βόρειο Ιράκ όταν οι εκεί αμερικανικές δυνάμεις συνέλαβαν ομάδα Τούρκων στρατιωτών και τους φόρεσαν κουκούλες για τρεις ημέρες. Η ταπείνωση των Τούρκων στρατιωτών από τις αμερικανικές δυνάμεις είναι κάτι που δεν ξεχνά η τουρκική κοινωνία.









Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.