Ο Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε χθες Πέμπτη ότι «πελώρια» αμερικανική ναυτική «αρμάδα» βρίσκεται εν πλω προς τον Περσικό Κόλπο, συνεχίζοντας την πίεση που ασκεί στην Τεχεράνη, αν και η προοπτική στρατιωτικής επέμβασης των ΗΠΑ έμοιαζε να απομακρύνεται.

Τόνισε ότι συνεχίζει να παρακολουθεί «πολύ στενά» τι κάνει η πολιτική ηγεσία στην Τεχεράνη, με φόντο τις ανταλλαγές απειλών το τελευταίο διάστημα μετά τις μαζικές διαδηλώσεις και την αιματηρή καταστολή τους σε πολλές ιρανικές πόλεις.

Ο Τραμπ έχει απειλήσει επανειλημμένα να διατάξει πλήγματα στο Ιράν σε αντίδραση για την αιματηρή καταστολή των πρόσφατων μαζικών κινητοποιήσεων στη χώρα, αλλά φάνηκε να υπαναχωρεί την περασμένη εβδομάδα, διαβεβαιώνοντας πως η Τεχεράνη ανέστειλε προγραμματισμένες εκτελέσεις διαδηλωτών.

«Έχουμε πολλά πλοία που κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση, για την περίπτωση που (χρειαστεί)», δήλωσε μολαταύτα σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο αεροσκάφος με το οποίο επέστρεφε από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας.

«Θα προτιμούσα να μην γίνει τίποτα, αλλά παρακολουθούμε πολύ στενά» την κατάσταση, πρόσθεσε.

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν την περασμένη εβδομάδα ότι το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, που βρισκόταν στη Νότια Σινική Θάλασσα, έλαβε διαταγή να πλεύσει προς τη Μέση Ανατολή μαζί με τη δύναμη κρούσης του.

Ο αμερικανός πρόεδρος δεν έδωσε λεπτομέρειες για τις ναυτικές δυνάμεις στην περιοχή, αναφερόμενος μόνο σε «αρμάδα» και «μεγάλη δύναμη».

«Ίσως να μη χρειαστεί να τη χρησιμοποιήσουμε», σημείωσε πάντως, λέγοντας πως είναι ανοικτός σε συνομιλίες με την Τεχεράνη.

Οι δηλώσεις του αμερικανού προέδρου ακολουθούν την απειλή του επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης, επίλεκτου σώματος του ιρανικού στρατού, πως το Ισραήλ και οι ΗΠΑ θα έχουν «οδυνηρή» τύχη αν επιτεθούν στην Ισλαμική Δημοκρατία και τη διαβεβαίωσή του πως οι δυνάμεις του έχουν πάντα «το δάκτυλο στη σκανδάλη».

Κινητοποιήσεις που άρχισαν την 28η Δεκεμβρίου γενικεύτηκαν, μετατράπηκαν στο μεγαλύτερο κίνημα διαμαρτυρίας στη χώρα εδώ και χρόνια περί την 8η Ιανουαρίου, που αψηφούσε ανοικτά το κληρικαλιστικό καθεστώς, προτού κατασταλούν βίαια.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση, επικαλούμενη το ιρανικό Ίδρυμα για τους μάρτυρες και τους βετεράνους πολέμων, ανέφερε προχθές Τετάρτη ότι σκοτώθηκαν 3.117 άνθρωποι, δημοσιοποιώντας έναν πρώτο επίσημο απολογισμό των ταραχών, κατώτερο από αυτόν που δίνουν οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.