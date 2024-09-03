Πέντε έφηβοι κατηγορούνται για τον θάνατο 80χρονου σε πάρκο στην Αγγλία

Τρία παιδιά και δύο έφηβοι συνελήφθησαν για τη δολοφονία ενός 80χρονου.

Ο άνδρας, ο οποίος είχε βγάλει βόλτα τον σκύλο του στο πάρκο Φράνκλιν στο Λέστερσαϊρ, δέχτηκε επίθεση από ομάδα νεαρών την Κυριακή. Ο ηλικιωμένος πέθανε στο νοσοκομείο.

Ως ύποπτοι για τον φόνο συνελήφθησαν ένα αγόρι και ένα κορίτσι, και οι δύο 14 ετών, και ένα αγόρι και δύο κορίτσια 12 ετών.

Η ντετέκτιβ Έμα Ματς, που ηγείται των ερευνών, είπε: «Δυστυχώς, μετά τον θάνατο του θύματος χθες το βράδυ, πρόκειται για έρευνα για φόνο. Οι αξιωματικοί συνεχίζουν να εργάζονται για να εξακριβώσουν τις λεπτομέρειες της επίθεσης και έχουμε κάνει αρκετές συλλήψεις.

Χρειαζόμαστε ακόμα μάρτυρες, να εμφανιστούν αν έχουν δει κάτι ή έχουν οποιαδήποτε πληροφορία που θα μπορούσε να βοηθήσει» είπε.

Πηγή: skai.gr

