Την εγγραφή Τούρκων μαθητών σε γαλλικά σχολεία απαγορεύει η Τουρκία και προκειμένου αυτή να επιτραπεί ξανά, αιτούνται ανταλλάγματα από τη Γαλλία για τους Τούρκους που βρίσκονται εκεί, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης.

Ειδικότερα, τα γαλλικά σχολεία λειτουργούσαν χωρίς προβλήματα εδώ και δεκαετίες. Ωστόσο, η κατάσταση αυτή φαίνεται να ανατρέπεται με βάση τις πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Εθνικής Παιδείας Γιουσούφ Τεκίν.

Ο υπουργός δήλωσε για τα γαλλικά σχολεία στην Τουρκία ότι: «Θα είμαστε στο σημείο να υπογράψουμε μια διεθνή σύμβαση εντός 6 μηνών. Δεν θα επιτρέψουμε την εγγραφή των μαθητών μέχρι να υπογραφεί η σύμβαση».

Και προσθέτει: «Αν θέλετε να δώσουμε νομικό καθεστώς σε αυτά τα σχολεία, εμείς θέλουμε σε αντάλλαγμα να τους ζητήσουμε να μας βοηθήσουν με την εκπαίδευση της τουρκικής γλώσσας και του τουρκικού πολιτισμού στα παιδιά των πολιτών μας που βρίσκονται εκεί, αυτό ισχύει κυρίως για τη Γαλλία και τη Γερμανία, διότι στις δύο χώρες συνολικά έχουμε έναν πληθυσμό πάνω από 5-6 εκατομμύρια».

Κλείνει τη δήλωσή του λέγοντας: «Βοηθήστε μας με την εκμάθηση της τουρκικής γλώσσας και της τουρκικής κουλτούρας στα παιδιά των πολιτών μας εδώ, γιατί κάθε φορά που ταξιδεύουμε στο εξωτερικό, οι φίλοι μας εκεί παραπονιούνται για τη διαδικασία.

