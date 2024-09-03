Ρωσικό δικαστήριο καταδίκασε σήμερα τον φυσικό Αλεξάντερ Σιπλιούκ - διευθυντή ενός κορυφαίου επιστημονικού ινστιτούτου της Σιβηρίας - σε κάθειρξη 15 ετών με την κατηγορία της προδοσίας, στην πιο πρόσφατη από αρκετές υποθέσεις σε βάρος ειδικών οι οποίοι εργάζονται στον επιστημονικό τομέα που υποστηρίζει την ανάπτυξη υπερηχητικών πυραύλων στη Ρωσία.

Ο 57χρονος Σιπλιούκ συνελήφθη τον Αύγουστο του 2022 ενώ δύο συνάδελφοί του, ο Ανατόλι Μασλόφ και ο Βαλέρι Ζβέγκιντσεφ, κρατούνται επίσης ως ύποπτοι για προδοσία. Ο Μασλόφ, 78 ετών, καταδικάστηκε σε κάθειρξη 14 ετών τον Μάιο.

Δύο Αμερικανοί επιστήμονες, που γνωρίζουν τον Μασλόφ και τον Σιπλιούκ, δήλωσαν στο Reuters πέρυσι πως οι συλληφθέντες Ρώσοι εργάζονταν σε ένα μέρος της εργασίας που απαιτείται για την κατασκευή υπερηχητικού πυραύλου, μια διαδικασία που περιλαμβάνει επίσης την ενσωμάτωση αισθητήρων, συστημάτων πλοήγησης, και πρόωσης.

Η δίκη του διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών, όπως συνηθίζεται στις δίκες για προδοσία στη Ρωσία.

Ο δικηγόρος του Σιπλιούκ δεν έχει απαντήσει προσώρας σε αίτημα του Reuters που ρώτησε αν ο επιστήμονας σκοπεύει να ασκήσει έφεση στην απόφαση του δικαστηρίου, η οποία μεταδόθηκε από ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

«Он принципиальный, структурный»: директор института РАН отказался от сделки со следствием и получил 15 лет по делу о госизменеhttps://t.co/7vFNYEHtUo — The Reading Rööm (@okreadingroom) September 3, 2024

«Ύποπτοι» οι επιστήμονες που ασχολούνται με την ανάπτυξη υπερηχητικών πυραύλων

Σχολιάζοντας την υπόθεση του Σιπλιούκ και εκείνην των συναδέλφων του τον περασμένο Μάιο, το Κρεμλίνο ανέφερε πως οι άνδρες αντιμετωπίζουν «πολύ σοβαρές κατηγορίες», προσθέτοντας πως το θέμα σχετίζεται με τις υπηρεσίες ασφαλείας.

Η Ρωσία λέει πως είναι παγκόσμιος ηγέτης στους υπερηχητικούς πυραύλους, που είναι όπλα τεχνολογίας αιχμής ικανά να μεταφέρουν κεφαλές με έως και δέκα φορές την ταχύτητα του ήχου ώστε να διαπερνούν τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Οι τρεις επιστήμονες από το Ινστιτούτο Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Μηχανικής (ITAM) Κριστιάνοβιτς στο Νοβοσιμπίρσκ περιλαμβάνονται στους 12 επιστήμονες που κάνουν έρευνα για την τεχνολογία αυτή και σε βάρος των οποίων η Ρωσία έχει απαγγείλει κατηγορίες για προδοσία τα τελευταία χρόνια.

Δύο άνθρωποι που γνωρίζουν την υπόθεση του Σιπλιούκ δήλωσαν στο Reuters τον περασμένο Μάιο πως ο διευθυντής του ΙΤΑΜ θεωρείτο ύποπτος ότι παρέδωσε απόρρητο υλικό σε επιστημονικό συνέδριο στην Κίνα το 2017.

Οι πηγές δήλωσαν πως ο Σιπλιούκ υποστηρίζει ότι είναι αθώος και επέμεινε πως οι εν λόγω πληροφορίες δεν ήταν απόρρητες και ήταν ελεύθερα διαθέσιμες στο διαδίκτυο.

Αρκετοί άλλοι Ρώσοι επιστήμονες που συνελήφθησαν με κατηγορίες για προδοσία έχουν επίσης κατηγορηθεί ότι πρόδωσαν μυστικά στο Πεκίνο, σύμφωνα με κρατικά ΜΜΕ.

Το ινστιτούτο του Σιπλιούκ, που στεγάζεται στις εγκαταστάσεις του επιστημονικού κέντρου Akademgorodok κοντά στην πόλη Νοβοσιμπίρσκ, αναφέρει στον ιστότοπό του πως είναι καταχωρισμένο ως τμήμα του στρατιωτικοβιομηχανικού συμπλέγματος της Ρωσίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.