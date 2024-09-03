Τουρκία: Η αστυνομία της Κων/πολης συνέλαβε τον επικεφαλής του οικονομικού δικτύου της Μοσάντ

Η αστυνομία της Κωνσταντινούπολης συνέλαβε τον Λιριδόν Ρετζέπι, τον οποίο η Τουρκική Εθνική Οργάνωση Πληροφοριών (MIT) αναγνώρισε ως επικεφαλής του οικονομικού δικτύου της Μοσάντ στην Τουρκία, δήλωσαν πηγές ασφαλείας την Τρίτη.



Σύμφωνα με τις τουρκικές πηγές που επικαλείται το πρακτορείο Ανατολή, ο Ρετζέπι διαχειριζόταν τις οικονομικές επιχειρήσεις της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών στην Τουρκία.



Αποκαλύφθηκε επίσης ότι, υπό τις οδηγίες της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών, ο Ρετζέπι «διεξήγαγε παρακολούθηση με drone και ψυχολογικές επιχειρήσεις εναντίον Παλαιστινίων πολιτικών».



Διαπιστώθηκε ότι είχε μεταφέρει κεφάλαια σε πράκτορες στην Τουρκία που συγκέντρωναν πληροφορίες για τη Συρία.



Οι δραστηριότητες του Ρετζέπι, συμπεριλαμβανομένων ύποπτων συναλλαγών στους λογαριασμούς του, παρακολουθούνταν από τη MIT.



Η έρευνα διαπίστωσε ότι μετέφερε σημαντικά χρηματικά ποσά μέσω της Western Union σε πράκτορες που δραστηριοποιούνταν στην Τουρκία. Οι δραστηριότητές του παρακολουθούνταν από την είσοδό του στη γείτονα στις 25 Αυγούστου.



Ο Ρετζέπι, ο οποίος συνελήφθη στις 30 Αυγούστου από το MIT και την αστυνομία της Κωνσταντινούπολης, παραδέχτηκε ότι μετέφερε χρήματα.

«Αποκαλύφθηκε το οικονομικό δίκτυο της Μοσάντ»

Οι επιχειρήσεις του MIT αποκάλυψαν ότι η Μοσάντ χρηματοδότησε τους πράκτορές της στην Τουρκία μέσω χωρών της Ανατολικής Ευρώπης, κυρίως του Κοσσυφοπεδίου.



Η έρευνα έδειξε ότι κεφάλαια από το Κοσσυφοπέδιο μεταφέρθηκαν σε πηγές στη Συρία μέσω της Western Union και κρυπτονομισμάτων.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.