Σκληρό μήνυμα Πεζεσκιάν: Δεν θα υποκύψουμε στις πιέσεις

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε το Σάββατο ότι η χώρα του δεν θα υποκύψει στις πιέσεις των παγκόσμιων δυνάμεων, εν μέσω των πυρηνικών συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Οι μεγάλες δυνάμεις προσπαθούν να μας αναγκάσουν να σκύψουμε το κεφάλι… όμως δεν θα το κάνουμε, παρά τα προβλήματα που μας δημιουργούν», ανέφερε σε ομιλία του, η οποία μεταδόθηκε ζωντανά από την κρατική τηλεόραση.



