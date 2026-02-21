Οι Βρυξέλλες διαθέτουν τα μέσα για να απαντήσουν στους νέους αμερικανικούς δασμούς, δήλωσε ο υπουργός Εμπορίου της Γαλλία, Νικολά Φορισιέ, καλώντας τα κράτη-μέλη της ΕΕ να υιοθετήσουν «ενιαία στάση» απέναντι στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) να επιβάλει πρόσθετο δασμό 10% σε όλες τις εισαγωγές.

Ο Φορισιέ δήλωσε στους Financial Times ότι το Παρίσι βρίσκεται σε συνομιλίες με Ευρωπαίους εταίρους και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την απόφαση του Αμερικανού προέδρου μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, η οποία ακολούθησε την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου ότι πολλοί από τους υφιστάμενους δασμούς που είχε επιβάλει στους εμπορικούς εταίρους ήταν παράνομοι.

«Εάν καταστεί αναγκαίο, η ΕΕ διαθέτει τα κατάλληλα μέσα», δήλωσε το Σάββατο ο Φορισιέ.

Γάλλοι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι είναι ακόμη νωρίς για εικασίες σχετικά με την απάντηση της ΕΕ, αλλά μεταξύ των επιλογών περιλαμβάνεται το λεγόμενο «εμπορικό μπαζούκα», δηλαδή το «μέσο κατά του εξαναγκασμού» (Anti-Coercion Instrument - ACI), το οποίο θα μπορούσε να επηρεάσει αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες.

Το ACI διαθέτει ευρύ φάσμα αρμοδιοτήτων, από την επιβολή ελέγχων στις εξαγωγές και δασμών σε υπηρεσίες έως και τον αποκλεισμό αμερικανικών εταιρειών από δημόσιες συμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υπάρχει επίσης ένα πακέτο ανταποδοτικών δασμών σε αμερικανικά προϊόντα αξίας άνω των 90 δισ. ευρώ, το οποίο τελεί σε αναστολή και θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί.

Ο Γάλλος υπουργός Εμπορίου Νικολά Φορισιέ δήλωσε ότι οι απειλές του Ντόναλντ Τραμπ ενίσχυσαν την ενότητα της ΕΕ, αλλά το ευρωπαϊκό μπλοκ πρέπει να είναι έτοιμο να απαντήσει.

«Δεν μπορούμε πλέον να είμαστε αφελείς», είπε. «Πρέπει να χρησιμοποιούμε τα εργαλεία μας και όχι απλώς να μιλάμε για αυτά».

«Δεν θέλουμε να είμαστε εξαρτημένοι. Δεν θέλουμε να είμαστε όμηροι».

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεδριάσει τη Δευτέρα για να εξετάσει το ενδεχόμενο περαιτέρω αναβολής της κύρωσης της εμπορικής συμφωνίας που είχε συμφωνηθεί με την Ουάσιγκτον πέρυσι.





Πηγή: skai.gr

