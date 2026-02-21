Λογαριασμός
Ουκρανικό πλήγμα 1.400 χλμ. εντός Ρωσίας: Πύραυλοι «Flamingo» έπληξαν εργοστάσιο βαλλιστικών

Το εργοστάσιο βρίσκεται στην πόλη Βότκινσκ, περίπου 1.400 χιλιόμετρα από την Ουκρανία, και κατασκευάζει διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους

Ουκρανία

Οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν με πυραύλους Flamingo, που έχουν αναπτυχθεί και κατασκευαστεί στην Ουκρανία, ρωσικό εργοστάσιο παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων στη νότια ρωσική περιοχή της Ουντμούρτια, ανακοίνωσε το Σάββατο το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το εργοστάσιο βρίσκεται στην πόλη Βότκινσκ, περίπου 1.400 χιλιόμετρα από την Ουκρανία, και κατασκευάζει διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους, αλλά και πυραύλους μικρότερου βεληνεκούς.

Ο ουκρανικός στρατός ανέφερε ακόμη ότι στόχος έγινε και μονάδα επεξεργασίας φυσικού αερίου στη ρωσική περιφέρεια της Σαμάρα.
 

