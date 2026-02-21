Οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν με πυραύλους Flamingo, που έχουν αναπτυχθεί και κατασκευαστεί στην Ουκρανία, ρωσικό εργοστάσιο παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων στη νότια ρωσική περιοχή της Ουντμούρτια, ανακοίνωσε το Σάββατο το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανία.

Ukraine's General Staff confirmed FP-5 Flamingo missiles hit the Votkinsk plant in Udmurtia which makes Yars ICBMs, Bulava, Iskander and Kinzhal missiles. A fire broke out. Strikes also hit the Neftegorsk gas plant and targets in Donetsk and Zaporizhzhia regions. https://t.co/E4Lu0xUXMm pic.twitter.com/zZpQ5mT1W9 February 21, 2026

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το εργοστάσιο βρίσκεται στην πόλη Βότκινσκ, περίπου 1.400 χιλιόμετρα από την Ουκρανία, και κατασκευάζει διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους, αλλά και πυραύλους μικρότερου βεληνεκούς.

Ο ουκρανικός στρατός ανέφερε ακόμη ότι στόχος έγινε και μονάδα επεξεργασίας φυσικού αερίου στη ρωσική περιφέρεια της Σαμάρα.



