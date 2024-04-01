Ο Αμερικανός γερουσιαστής Κρις Βαν Χόλεν επέκρινε με οξύτητα την πολιτική του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν στη Μέση Ανατολή και τη συμπεριφορά του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Έχουμε βρεθεί σε μια κατάσταση στην οποία ο Νετανιάχου συνεχίζει ουσιαστικά, ξέρετε, να υψώνει το μεσαίο δάκτυλο στον πρόεδρο των ΗΠΑ», πέταξε ο Δημοκρατικός πολιτικός κατά τη διάρκεια συνέντευξής του χθες Κυριακή σε εκπομπή του τηλεοπτικού δικτύου ABC News. «Κι εμείς στέλνουμε κι άλλες βόμβες. Είναι παράλογο».

Το Ισραήλ έχει δικαίωμα να αμυνθεί έναντι της Χαμάς, αλλά η διμερής εταιρική σχέση «πρέπει να είναι δρόμος διπλής κυκλοφορίας, όχι μονομερής λευκή επιταγή με χρήματα του αμερικανού φορολογούμενου», συνέχισε.

Πρέπει να διατυπωθούν σαφείς απαιτήσεις και μια από αυτές —απαραίτητη προϋπόθεση— είναι η διανομή περισσότερης ανθρωπιστικής βοήθειας στους αμάχους στη Λωρίδα της Γάζας, επέμεινε ο γερουσιαστής της πολιτείας Μέριλαντ.

Πρέπει «να πούμε πως βάζουμε προϋποθέσεις: μην αφήνετε κόσμο να λιμοκτονεί», εξήγησε.

Ο πρόεδρος Μπάιντεν πρέπει να προχωρήσει σε πράξεις μετά τις πρόσφατες επικριτικές τοποθετήσεις του για τον τρόπο που διεξάγεται η ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση, αξίωσε ο Κρις Βαν Χόλεν.

Επανέλαβε πως η ισραηλινή κυβέρνηση εμποδίζει τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στον άμαχο πληθυσμό στη Λωρίδα της Γάζας, κάτι που αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Το ίδιο καταγγέλλουν μη κυβερνητικές οργανώσεις και ο ΟΗΕ.

Η ισραηλινή κυβέρνηση το διαψεύδει.

Η πίεση στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό των ΗΠΑ προς τον πρόεδρο Μπάιντεν να χειριστεί αλλιώς το Ισραήλ εντείνεται. Το τελευταίο διάστημα, η Ουάσιγκτον ανέβασε τους τόνους, ειδικά για τη σχεδιαζόμενη χερσαία επίθεση στη Ράφα, στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θυλάκου, πάνω στα κλειστά σύνορα με την Αίγυπτο, όπου έχουν καταφύγει κάπου 1,5 εκατ. εσωτερικά εκτοπισμένοι.

Μολαταύτα, η εφημερίδα Washington Post, επικαλούμενη αξιωματούχους στο Πεντάγωνο και στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ που δεν κατονόμασε, αποκάλυψε πως η Ουάσιγκτον πρόσφατα ενέκρινε «σιωπηρά» παραδόσεις βομβών και προηγμένων μαχητικών στον ισραηλινό στρατό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

