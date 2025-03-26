Επίθεση κατά του αρχισυντάκτη του ''The Atlantic'', Τζέφρι Γκόλντμπεργκ, στον οποίο αποκαλύφθηκε κατά λάθος το αμερικανικό σχέδιο επίθεσης εναντίον των Χούθι, εξαπέλυσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ χαρακτηρίζοντάς τον «επικριτή του Τραμπ». Επέκρινε επίσης την καριέρα του ως ρεπόρτερ, μεταξύ άλλων κατά τον πόλεμο στο Ιράκ όπως μεταδίδει το BBC.

Η κυβέρνηση Τραμπ σε θέση άμυνας

Μετά το νέο δημοσίευμα σήμερα από το περιοδικό The Atlantic με το αμερικανικό σχέδιο επίθεσης που αποκαλύφθηκε κατά λάθος στον αρχισυντάκτη του Τζέφρι Γκόλντμπεργκ όταν πλέον υψηλόβαθμοι σύμβουλοι ασφαλείας του Λευκού Οίκου τον περιέλαβαν στους συμμετέχοντες σε απόρρητη συνομιλία στο δίκτυο Signal όπου συζητούσαν πολεμικά σχέδια της επίθεσης των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Υεμένη, ο Λευκός Οίκος και μέλη της αμερικανικής κυβέρνησης προσπάθησαν και σήμερα να δώσουν απαντήσεις για αυτή την πρωτόγνωρη διαρροή, είτε υποβαθμίζοντας το συμβάν, είτε απαξιώνοντας τον ίδιο τον δημοσιογράφο και το μέσο ενημέρωσης.

Ο Πιτ Χέγκσεθ έστειλε μήνυμα με την προγραμματισμένη ώρα δολοφονίας αξιωματούχου των Χούθι

Στο δημοσίευμα του The Atlantic περιλαμβάνονται screenshots (στιγμιότυπα οθόνης) με τα μηνύματα του Αμερικανού υπουργού Άμυνας που περιλαμβάνουν τις ακριβείς ώρες των επιθέσεων κατά των δυνάμεων των Χούθι στην Υεμένη πριν αυτές πραγματοποιηθούν. Αν οι πληροφορίες αυτές έπεφταν σε εχθρικά χέρια, θα έθεταν σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή των Αμερικανών πιλότων. Το γεγονός δε, ότι διέρρευσαν κατά τον τρόπο αυτόν υπονομεύει, πέραν της αξιοπιστίας της αμερικανικής πολιτικής ηγεσίας, ολόκληρη την αλυσίδα της στρατιωτικής διοίκησης των ΗΠΑ.

“TIME NOW (1144et): Weather is FAVORABLE. Just CONFIRMED w/CENTCOM we are a GO for mission launch.” Centcom, or Central Command, is the military’s combatant command for the Middle East. The Hegseth text continues:

“1215et: F-18s LAUNCH (1st strike package)”

“1345: ‘Trigger Based’ F-18 1st Strike Window Starts (Target Terrorist is @ his Known Location so SHOULD BE ON TIME – also, Strike Drones Launch (MQ-9s)”

Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις, ο Πιτ Χέγκσεθ έστειλε με μήνυμα σε κινητό με την ώρα έναρξης της προγραμματισμένης δολοφονίας ενός αξιωματούχου Χούθι στην Υεμένη στις 15 Μαρτίου, καθώς και άλλες λεπτομέρειες για επικείμενα κύματα αεροπορικών επιδρομών των ΗΠΑ, σύμφωνα με ένα στιγμιότυπο μιας συνομιλίας δημοσίευσε την Τετάρτη το The Atlantic.



Ο Χέγκσεθ έχει επανειλημμένα αρνηθεί την αποστολή μηνυμάτων για πολεμικά σχέδια, καθώς η κυβέρνηση του προέδρου Τραμπ προσπαθεί να περιορίσει τις συνέπειες από την αποκάλυψη ότι συμπεριέλαβε τον αρχισυντάκτη του The Atlantic, Τζέφρι Γκόλντμπεργκ, σε μια ομαδική συνομιλία στην κρυπτογραφημένη εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Signal με τους ανώτερους συμβούλους εθνικής ασφάλειας του Τραμπ για συντονισμό για την έναρξη στρατιωτικής επιχείρησης στην Υεμένη.

“1410: More F-18s LAUNCH (2nd strike package)”

“1415: Strike Drones on Target (THIS IS WHEN THE FIRST BOMBS WILL DEFINITELY DROP, pending earlier ‘Trigger Based’ targets)”

“1536 F-18 2nd Strike Starts – also, first sea-based Tomahawks launched.”

“MORE TO FOLLOW (per timeline)”

“We are currently clean on OPSEC”—that is, operational security.

“Godspeed to our Warriors.”



Ο Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε να υποβαθμίσει τη σημασία της θεαματικής αυτής διαρροής απόρρητων πληροφοριών χαρακτηρίζοντάς την απλό «σφάλμα» χωρίς συνέπειες.

Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου επέκρινε νωρίτερα με «δριμύτητα» τις αποκαλύψεις του The Atlantic, λέγοντας ότι «λένε ψέματα για να διατηρήσουν μία ΝΕΑ απάτη» σχετικά με την κατά λάθος αποκάλυψη των απορρήτων στρατιωτικών σχεδίων ενόψει της επίθεσης κατά των Χούθι.

«Το The Atlantic εγκατέλειψε ήδη το αφήγημα των πολεμικών "σχεδίων"», έγραψε στο Χ ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Τέιλορ Μπούντοβιτς, επιμένοντας ότι το σημερινό δημοσίευμα δείχνει ότι «τα μηνύματα δεν είναι και τόσο απόρρητα όσο ισχυριζόταν το πρώτο άρθρο που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα αποκαλύπτοντας το σκάνδαλο υπό την τίτλο: «Η κυβέρνηση Τραμπ μου έστειλε κατά λάθος τα πολεμικά της σχέδια».

Αιτήματα για έρευνα από τους Δημοκρατικούς

Από την πλευρά τους, Δημοκρατικοί του Κογκρέσου συνέχισαν και σήμερα τους υψηλούς τόνους για την υπόθεση και με επιστολή τους ζητούν την έναρξη έρευνας από το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Σε μια σπάνια ένδειξη και Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές ζήτησαν έρευνα για αυτήν την υπόθεση διαρροής στο Signal και ζητούν απαντήσεις από την κυβέρνηση Τραμπ.

Αφού η κυβέρνηση Τραμπ επέμεινε με κάθε τρόπο χθες ότι οι επίμαχες συνομιλίες δεν περιελάμβαναν απόρρητα στρατιωτικά στοιχεία, το The Atlantic σήμερα στο δημοσίευμα έδωσε screenshots (στιγμιότυπα οθόνης) με τα μηνύματα του Αμερικανού υπουργού Αμυνας Πιτ Χέγκσεθ που περιλαμβάνουν τις ακριβείς ώρες των επιθέσεων κατά των δυνάμεων των Χούθι στην Υεμένη πριν αυτές πραγματοποιηθούν.

Το άρθρο φέρει τίτλο «Αυτά είναι τα σχέδια επίθεσης που μοιράστηκαν στο Signal οι σύμβουλοι του Τραμπ».

Ο Γκόλντμπεργκ, ο οποίος αρχικά αρνήθηκε να δημοσιοποιήσει τις λεπτομέρειες των συζητήσεων, τελικά τις αποκάλυψε σήμερα.

Στο απόσπασμα της συνομιλίας που δημοσίευσε το αμερικάνικο περιοδικό δεν αναφέρθηκαν ονόματα ή ακριβείς τοποθεσίες των Χούθι που στοχοθετήθηκαν, ούτε αποκαλύφθηκαν πληροφορίες οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να μπουν στο στόχαστρο οι Αμερικανοί στρατιώτες. Υπάρχει όμως ένα χρονοδιάγραμμα από τον Πιτ Χέγκσεθ για την ώρα των επιθέσεων.

Αφού αποκάλεσε τον Γκόλντμπεργκ έναν «γλοιώδη τύπο», ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι δεν πιστεύει ότι ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου Μάικ Γουόλτς θα έπρεπε να ζητήσει συγγνώμη, αλλά τόνισε ότι δεν πιστεύει ότι ο Γουόλτς και η ομάδα θα χρησιμοποιούσαν ξανά το Signal σύντομα.

Ο Γουόλτς ήταν εκείνος που προσέθεσε τον Γκόλντμπεργκ στην ομαδική συνομιλία.

Χθες ο Γουόλτς δήλωσε ότι αναλαμβάνει «την πλήρη ευθύνη» για την παραβίαση του πρωτοκόλλου ασφαλείας, αλλά τόνισε ότι δεν κοινοποιήθηκαν απόρρητες πληροφορίες. Και σήμερα, μετά το νέο δημοσίευμα του The Atlantic υποβάθμισε το θέμα σχολιάζοντας ότι δεν ανακοινώθηκαν τοποθεσίες, ούτε πηγές ή μέθοδοι, ούτε και πολεμικά σχέδια.

«Είναι ξεκάθαρο ότι ο Γκόλντμπεργκ παραφούσκωσε αυτό που είχε», είπε σε ανάρτησή του στο Χ ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρχαν στους διαλόγους στη συζήτηση ακριβή σχέδια πολεμικών επιχειρήσεων.

Οι επικρίσεις από την πλευρά των Δημοκρατικών γίνονται ολοένα και σφοδρότερες, αξιώνοντας την παραίτηση του Χέγκσεθ. O επικεφαλής της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Γερουσία Τσακ Σούμερ και ανώτατοι Δημοκρατικοί γερουσιαστές με επιστολή τους προς τον Τραμπ και σε ανώτατους αξιωματούχους της κυβέρνησης ζητούν να διεξαχθεί έρευνα στο υπουργείο Δικαιοσύνης για την υπόθεση.

Οι Δημοκρατικοί προσπαθούν να θέσουν υπόλογους τους αξιωματούχους της κυβέρνησης για τη διαρροή αυτή, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσαν να είχαν χαθεί ζωές αν οι πληροφορίες έπεφταν σε λάθος χέρια.

«Νομίζω ότι χάρη στη βοήθεια του Θεού δεν θρηνούμε νεκρούς πιλότους αυτήν τη στιγμή», δήλωσε ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Τζιμ Χάιμς σε ακρόαση της Επιτροπής Πληροφοριών της Βουλής των Αντιπροσώπων. «Όλοι εδώ γνωρίζουν ότι οι Ρώσοι και οι Κινέζοι θα μπορούσαν να έχουν πάρει όλες αυτές τις πληροφορίες», είπε.

Μιλώντας για δεύτερη μέρα στη Βουλή των Αντιπροσώπων, σε μια ακρόαση περί των Παγκόσμιων Απειλών που ήταν προγραμματισμένη πριν από την αποκάλυψη αυτή, η διευθύντρια Εθνικών Πληροφοριών (DNI) των ΗΠΑ Τούλσι Γκάμπαρντ δήλωσε ότι ήταν «λάθος» που προστέθηκε το όνομα του αρχισυντάκτη του περιοδικού The Atlantic στη λίστα των συμμετεχόντων σε μια απόρρητη συνομιλία.

«Πρόκειται για απόρρητες πληροφορίες», είπε ο Δημοκρατικός βουλευτής Ράζα Κρισναμούρθι, ζητώντας την παραίτηση του Χέγκσεθ. «Πρόκειται για ένα οπλικό σύστημα καθώς και για τη σειρά των χτυπημάτων, καθώς και για λεπτομέρειες σχετικά με τις επιχειρήσεις».

Οι τόνοι ανέβηκαν κατά την ακρόαση όταν ο βουλευτής των Δημοκρατικών Τζίμι Γκόμεζ ρώτησε την Γκάμπαρντ, και τον διευθυντή της CIA Τζον Ράτκλιφ αν ο Χέγκσεθ είχε καταναλώσει αλκοόλ πριν από όσα έγραψε στην ομαδική συζήτηση για τα πολεμικά σχέδια στην Υεμένη. «Αυτή είναι μια προσβλητική ερώτηση. Η απάντηση είναι όχι», είπε ο Ράτκλιφ.

Σε επιστολή τους προς τον πρόεδρο Τραμπ και ανώτατους κυβερνητικούς αξιωματούχους, Δημοκρατικοί γερουσιαστές αναφέρουν: «Σας γράφουμε με μεγάλη ανησυχία για την απίστευτη έλλειψη κρίσης που επέδειξαν το υπουργικό συμβούλιο και οι σύμβουλοί σας εθνικής ασφάλειας». «Επιπλέον, δεδομένου ότι η εσκεμμένη ή αμελής αποκάλυψη διαβαθμισμένων ή ευαίσθητων πληροφοριών εθνικής ασφάλειας μπορεί να συνιστά ποινική παραβίαση του Νόμου Περί Κατασκοπείας (Espionage Act) ή άλλων νόμων, αναμένουμε από την υπουργό Δικαιοσύνης Μπόντι να διεξαγάγει διεξοδική και αμερόληπτη έρευνα για τον τρόπο που λειτούργησαν κυβερνητικοί αξιωματούχοι που εμπλέκονται σε ακατάλληλη ανταλλαγή ή συζήτηση τέτοιων πληροφοριών», προστίθεται στην επιστολή.

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Μαρκ Γουόρνερ δήλωσε σήμερα το πρωί σε τηλεοπτική εκπομπή ότι πιστεύει ότι Γκάμπαρντ και Ράτκλιφ με τις απαντήσεις τους χθες στην Επιτροπή στο Κογκρέσο αναφορικά με την υπόθεση, είπαν ψέματα.

Πηγή: Skai.gr, AFP, Reuters,dpa

