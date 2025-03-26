Λιθουανία: Νεκροί 4 Αμερικάνοι στρατιώτες στα σύνορα με την Λευκορωσία

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε ανακοίνωσε προ ολίγου ότι τέσσερις Αμερικανοί στρατιώτες που αγνοούνταν στη Λιθουανία είναι νεκροί. Ο Ρούτε είπε κατά τη διάρκεια επίσκεψης στη Βαρσοβία ότι είχε ενημερωθεί ​​για τον θάνατο των τεσσάρων στρατιωτών, και ότι οι σκέψεις του ήταν με τις οικογένειές τους και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Αυτά είναι ακόμα πρώιμα νέα, επομένως δεν γνωρίζουμε τις λεπτομέρειες. Αυτά είναι πραγματικά τρομερά νέα και οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειες και τους αγαπημένους τους», είπε ο Ρούτε σε δημοσιογράφους στη Βαρσοβία.

Οι τέσσερις στρατιώτες του αμερικανικού στρατού χάθηκαν κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής αποστολής κοντά στα σύνορα της Λιθουανίας με τη Λευκορωσία, ανακοίνωσαν στρατιωτικοί αξιωματούχοι την Τετάρτη, και αμέσως άρχισαν έρευνες για τον εντοπισμό τους.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος είπε μόνο στο πρακτορείο AP ότι οι τέσσερις στρατιώτες ενεπλάκησαν σε εκπαιδευτικό δυστύχημα. Ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, δεν έδωσε περαιτέρω πληροφορίες.

Οι στρατιώτες δηλώθηκαν αγνοούμενοι την Τρίτη σε περιοχή εκπαίδευσης κοντά στην πόλη Παμπράντε περίπου στις 4:45 μ.μ. (ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσαν οι Λιθουανικές Ένοπλες Δυνάμεις.

«Οι στρατιώτες, όλοι από την 1η Ταξιαρχία, 3η Μεραρχία Πεζικού, πραγματοποιούσαν προγραμματισμένη τακτική εκπαίδευση τη στιγμή του συμβάντος», ανέφερε από πλευράς του σε ανακοίνωσή του ο Αμερικανικός Στρατός Ευρώπης και Αφρικής.

Οι ΗΠΑ διατηρούν παρουσία στην Ανατολική Ευρώπη και την περιοχή της Βαλτικής από το 2014, σε μια επιχείρηση που ονομάζεται «Atlantic Resolve», μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Κριμαία.



Η Λιθουανία, μέλος τόσο του ΝΑΤΟ όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φιλοξενεί εκατοντάδες Αμερικανούς στρατιώτες, οι οποίοι σταθμεύουν εκ περιτροπής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.