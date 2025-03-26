ΔΥΠΑ: Ξεκίνησε το νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανέργων στη μαγειρική

Από σήμερα ξεκίνησε το νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης της Δ.ΥΠ.Α. στη μαγειρική που σχεδιάστηκε σε συνεργασία με κοινωνικούς εταίρους και τοπικούς φορείς και θα υλοποιήσει το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) Λαμίας της Δ.ΥΠ.Α.

Θα έχει συνολική διάρκεια 250 ωρών και στόχος είναι οι καταρτιζόμενοι να είναι ικανοί να εκτελούν επαρκώς τις απαραίτητες διεργασίες για την προετοιμασία και παρασκευή γευμάτων σε εστιατόρια, να αξιοποιούν σωστά τον διαθέσιμο εξοπλισμό της κουζίνας, να εκτελούν επιτυχώς τις βασικές αρμοδιότητες του βοηθού Σεφ και να διασφαλίζουν τους απαραίτητους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΥΠΑ, το πρόγραμμα σχεδιάστηκε έπειτα από αίτημα της Ιεράς Μονής Φθιώτιδας και σε αυτό θα καταρτιστούν 20 άνεργοι 18-60 ετών, απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, κάτοικοι Δήμων του Νομού Φθιώτιδας. Η υλοποίηση του θεωρητικού μέρους του προγράμματος κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα διδασκαλίας, ενώ το πρακτικό μέρος του προγράμματος θα υλοποιηθεί στο μαγειρείο - κουζίνα εντός της Ιεράς Μονής Φθιώτιδας.

Σημειώνεται τέλος ότι οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 2,50 ευρώ καθαρά ανά ώρα κατάρτισης. Επίσης, θα καλυφθούν με ιατροφαρμακευτική περίθαλψη καθόλη τη διάρκεια της κατάρτισης, ενώ μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης, οι ωφελούμενοι θα λάβουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης από το ΚΔΒΜ Λαμίας της ΔΥΠΑ.

Πηγή: skai.gr

