Με τη συμμετοχή 31 χωρών, που λίγο πολύ έχουν δηλώσει διατεθειμένες να συνδράμουν την Ουκρανία στον πόλεμο της με τη Ρωσία, θα πραγματοποιηθεί αύριο στο Παρίσι διεθνής διάσκεψη η οποία, σύμφωνα με γαλλικές διπλωματικές πηγές, θα επικεντρωθεί σε τέσσερα σημεία επιχειρησιακού χαρακτήρα.

Το πρώτο σημείο θα αφορά τη συνέχιση της άμεσης βοήθειας προς την Ουκρανία επί τη βάσει των αναγκών που η ίδια έχει προσδιορίσει. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι εκπρόσωποι των χωρών που θα λάβουν μέρος στη διάσκεψη θα κληθούν να αποσαφηνίσουν το είδος της βοήθειας που επιθυμούν και είναι σε θέση να παράσχουν, καθώς και τις διαδικασίες με τις οποίες η βοήθεια αυτή θα υλοποιηθεί.

Το δεύτερο σημείο θα αφορά την πιθανολογούμενη κατάπαυση πυρός, η οποία σύμφωνα με τη γαλλική πλευρά θα πρέπει να είναι «πλήρης και επαληθεύσιμη». Καθοριστικής σημασίας ζήτημα είναι εν προκειμένω η αποσαφήνιση των διαθέσεων της Μόσχας και ειδικότερα εάν και κατά πόσο ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είναι διατεθειμένος να αναλάβει δεσμεύσεις που δεν θα είναι μόνο «επί της αρχής», σημειώνουν εκπρόσωποι της γαλλικής διπλωματίας.

Το τρίτο σημείο θα αφορά τη μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της Ουκρανίας, κατά τρόπο που δεν θα αφήνει περιθώρια εκδήλωσης νέων ρωσικών επιθετικών ενεργειών.

Το τέταρτο σημείο θα αφορά τη μελλοντική δημιουργία μίας «δύναμης εξασφάλισης» της ειρήνης η οποία θα αφορά όχι μόνο την Ουκρανία, αλλά και την Ευρώπη συνολικά. Η γαλλική πλευρά θεωρεί πως η Ουάσινγκτον δεν είναι αντίθετη έναντι αυτής της προοπτικής και πως μπορεί να κινηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση στις εξελισσόμενες διαβουλεύσεις της με τη Μόσχα.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια αναμένεται να κινηθεί και η συνάντηση που έχει σήμερα το βράδυ ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος θα είναι παρών αύριο στη διάσκεψη του Παρισιού.

Σχολιάζοντας εξάλλου τις τελευταίες εξελίξεις στις διαβουλεύσεις των ΗΠΑ με τη Ρωσία, πηγή προσκείμενη στον Γάλλο πρόεδρο χαρακτήρισε θετικές τις συμφωνίες που υπήρξαν αναφορικά με το μορατόριουμ των επιθέσεων κατά ενεργειακών υποδομών, την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στη Μαύρη Θάλασσα και την προστασία των λιμανιών, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως δεν επαρκούν για την επίτευξη μίας συνολικής συμφωνίας για την πλήρη κατάπαυση του πυρός. Η ίδια πηγή, τέλος, αναφερόμενη στην Τουρκία, η οποία θα εκπροσωπηθεί αύριο στο Παρίσι, όχι όμως από τον πρόεδρο Ερντογάν, ανέφερε πως η παρουσία της στη διεθνή διάσκεψη είναι χρήσιμη, αλλά και ότι η θέση της Γαλλίας σε σχέση με τις εσωτερικές εξελίξεις στην Τουρκία είναι σαφής: «Ζητάμε την άμεση απελευθέρωση του Ιμάμογλου και θέλουμε να διαβουλευόμαστε με μια Τουρκία δημοκρατική που σέβεται τις ευρωπαϊκές αξίες» είπε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

