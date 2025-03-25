Πλήρη κάλυψη στον σύμβουλό του για την εθνκή ασφάλεια, Μάικ Γουόλτς, για την «γκάφα» με την παρουσία δημοσιογράφου στη διαβαθμισμένη συνομιλία για το χτύπημα στους Χούθι, έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι ο Μάικ Γουόλτς «πήρε ένα μάθημα και είναι καλός άνθρωπος», αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο άμεσος συνεργάτης του δεν θα υποστεί κυρώσεις, παρά το μεγάλο «πρόβλημα» που δημιουργήθηκε από την παρουσία του δημοσιογράφου Τζέφρι Γκόλντμπεργκ στη σύσκεψη.

Όπως τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ, «δεν υπήρξε κάποιος αντίκτυπος στην επιχείρηση» κατά των Χούθι.

Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος έστρεψε τα βέλη του σε συνεργάτη του Γουόλτς, στον οποίο «χρέωσε» το «πρόβλημα» που προκλήθηκε, δίχως να διευκνρινίσει αν ο υπάλληλος θα υποστεί συνέπειες και αν ναι, ποιες θα είναι αυτές.

Το ιστορικό της «γκάφας»

Νωρίτερα σήμερα, ο δημοσιογράφος Τζέφρι Γκόλντμπεργκ αποκάλυψε σε μακροσκελές άρθρο του πως είχε προστεθεί σε ομάδα παραληπτών κρυπτογραφημένης ανταλλαγής μηνυμάτων στην πλατφόρμα Signal, λαμβάνοντας το λεπτομερές σχέδιο επίθεσης της 15ης Μαρτίου εναντίον των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη.

«Ο υπουργός Άμυνας Πίτερ Χέγκσεθ μου έστειλε το σχέδιο επίθεσης» δύο ώρες πριν από την έναρξη της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών «σχετικά με τα όπλα, τους στόχους και το χρονοδιάγραμμα», γράφει ο Τζέφρι Γκόλντμπεργκ, αρχισυντάκτης του περιοδικού The Atlantic.

Εξηγεί ότι όλα ξεκίνησαν με ενημέρωση που είχε στις 11 Μαρτίου από τον σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας Μάικ Γουόλτς μέσω της πλατφόρμας ανταλλαγής μηνυμάτων Signal, η οποία είναι δημοφιλής μεταξύ δημοσιογράφων και πολιτικών λόγω της εμπιστευτικότητας που υπόσχεται. Δύο ημέρες αργότερα ακολούθησε ένα μήνυμα που αναφερόταν σε «συντονισμό» δράσης κατά των Χούθι.

Σύμφωνα με τον Γκόλντμπεργκ, η λίστα των παραληπτών περιελάμβανε μεταξύ άλλων τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον επικεφαλής της CIA Τζον Ράτκλιφ. Δήλωσε πως μέχρι τις 15 Μαρτίου, ελάμβανε ενημέρωση από κορυφαίους αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης, όπως τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, για τα επικείμενα πλήγματα στην Υεμένη. «Δεν μπορούσα να πιστέψω πως το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Προέδρου θα ήταν τόσο απρόσεκτο ώστε να συμπεριλάβει τον αρχισυντάκτη του περιοδικού The Atlantic» σε τέτοιες εμπιστευτικές συζητήσεις, συμπλήρωσε ο δημοσιογράφος Τζέφρι Γκόλντμπεργκ.

