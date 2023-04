Σιγκαπούρη: Διεθνής έκκληση για χάρη στον θανατοποινίτη που θα απαγχονιστεί για ένα κιλό κάνναβη

Να μην προχωρήσει στην εκτέλεση ενός άνδρα που έχει καταδικασθεί σε θάνατο για λαθρεμπόριο ενός κιλού κάνναβης κάλεσε σήμερα τη Σιγκαπούρη εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (OHCHR).

Ο 46χρονος Τανγκαράζου Σουπιάχ,καταδικάσθηκε στην εσχάτη των ποινών το 2018 για συμμετοχή σε λαθρεμπόριο 1,01 κιλού κάνναβης, ποσότητας διπλάσιας από εκείνη για την οποία επιβάλλεται η ποινή του θανάτου στη Σιγκαπούρη, μία από τις χώρες με τις πιο αυστηρές ποινές στον πλανήτη σε ό,τι αφορά τα ναρκωτικά.

Η εκτέλεση δι' απαγχονισμού πρόκειται να λάβει χώρα αύριο, Τετάρτη, σύμφωνα με το Κεντρικό Γραφείο κατά των Ναρκωτικών της Σιγκαπούρης (CNB).

«Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα έχει λάβει πληροφορίες για την επικείμενη εκτέλεση δι' απαγχονισμού του Τανγκαράζου Σουπιάχ επειδή φέρεται ότι χρησιμοποίησε το τηλέφωνό του για να συντονίσει τη διακίνηση κάνναβης. Ανησυχούμε για θέματα που αφορούν τη νόμιμη οδό και τον σεβασμό των εγγυήσεων για μια δίκαιη δίκη", δήλωσε η εκπρόσωπος.

Την Κυριακή, η οικογένεια του Τανκαράζου Σουπιάχ ζήτησε επίσης από τις αρχές να δείξουν επιείκεια, καθώς και τη διεξαγωγή νέας δίκης.

Απάντηση των αρχών στην παρέμβαση Μπράνσον

Ο βρετανός δισεκατομμυριούχος Ρίτσαρντ Μπράνσον ζήτησε χθες από τη Σιγκαπούρη να μην προχωρήσει στην εκτέλεση, υπογραμμίζοντας πως η εν λόγω πόλη-κράτος «μπορεί να ετοιμάζεται να σκοτώσει έναν αθώο».

