Βίντεο από κάμερα αυτοκινήτου, δείχνει το ζευγάρι που σκοτώθηκε στην επίθεση στο Bondi του Σίδνεϊ, την ώρα που προσπαθεί να σταματήσει έναν από τους δύο δράστες του μακελειού. Ο 69χρονος Μπόρις Γκούρμαν και η 61χρονη σύζυγός του Σοφία επιχείρησαν γενναία να προστατεύσουν τον κόσμο στην παραλία, παλεύοντας με τον δράστη και αφαιρώντας του το όπλο, πριν σωριαστούν όλοι μαζί στο δρόμο. Ο Γκούρμαν σηκώθηκε και χτύπησε τον ύποπτο με το όπλο, όμως εκείνος φέρεται να είχε και δεύτερο όπλο και κατάφερε να τους σκοτώσει. Χρονικά, ήταν τα δύο πρώτα θύματα του μακελειού της Αυστραλίας, το οποίο σημειώθηκε την πρώτη ημέρα της Χάνουκα με στόχο θύματα της εβραϊκής κοινότητας.

