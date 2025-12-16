Τραμπ κατά BBC: Αγωγή-μαμούθ 10 δισ. δολαρίων

Κατατέθηκε χθες η αγωγή του προέδρου των ΗΠΑ εναντίον του βρετανικού δικτύου. Σύσσωμη η βρετανική πλευρά καλεί τον Στάρμερ να υπερασπιστεί το BBC και τον βρετανικό λαό.Ανταπόκριση από το Λονδίνο



Πέρασε ένας μήνας από τις «απειλές» του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για αποζημιώσεις από το BBC. Οι απειλές, όμως, απέκτησαν «σάρκα και οστά», καθώς μόλις χθες, Δευτέρα, η νομική ομάδα του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών κατέθεσε αγωγή σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Μαϊάμι. Μάλιστα, ζητά το υπέρογκο ποσό των 10 δισ. δολαρίων. «Καταθέτω αγωγή στο BBC γιατί κυριολεκτικά έβαλε λόγια στο στόμα μου που δεν είπα», δήλωσε εμφατικά ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, από τον Λευκό Οίκο.

Πηγή: Deutsche Welle

Ο δικηγόρος του, Αλεχάντρο Μπρίτο, επιβεβαίωσε το συνολικό ποσό της ζητούμενης αποζημίωσης, ενώ, μεταξύ άλλων, η αγωγή ισχυρίζεται ότι η επεξεργασία ήταν «μία θρασύτατη προσπάθεια παρέμβασης και επηρεασμού του αποτελέσματος των αμερικανικών εκλογών εις βάρος του Ντόναλντ Τραμπ».Τι περιλαμβάνει η αγωγή και γιατί αναμένεται να υπάρξει συνέχεια;Η αγωγή «σπάει» σε δύο σημεία. Αρχικά, συμπεριλαμβάνει μια κατηγορία για δυσφήμιση και μία που κατηγορεί το BBC για παραβίαση νόμου περί εμπορικών κανονισμών της Φλόριντα. Για κάθε μία από αυτές τις κατηγορίες ζητά τουλάχιστον 5 δισ. δολάρια αποζημίωση, συν άλλα νομικά έξοδα.Η επίσημη ανακοίνωση του BBC, μέσω εκπροσώπου του, σήμερα το πρωί, κατέστησε σαφή τη θέση του βρετανικού δικτύου. «Θα υποστηρίξουμε τη θέση μας σε αυτή τη νομική διαδικασία, αλλά δεν θα κάνουμε κάποιο άλλο σχόλιο όσο αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη».Η διαμάχη μεταξύ του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και του βρετανικού δικτύου ξεκίνησε μετά από μοντάζ σε ρεπορτάζ του BBC Panorama το 2024, το οποίο θεωρήθηκε παραπλανητικό, με τον Τραμπ να υποστηρίζει ότι έμοιαζε σαν να κάνει άμεση έκκληση σε βία. Το BBC έχει ήδη ζητήσει δημόσια συγγνώμη, ενώ έχει παραδεχτεί λάθη και παραλείψεις. Επιπλέον, μετά τις αποκαλύψεις, παραιτήθηκαν και δύο κορυφαία στελέχη του.Αντιδράσεις από τη βρετανική πλευράΟ Τραμπ έχει προχωρήσει παλαιότερα σε αγωγές σε πολυάριθμα μέσα ενημέρωσης, τα οποία, όμως, είναι αμερικανικά. Η προκειμένη περίπτωση όμως κρίνεται διαφορετική, καθώς το ντοκιμαντέρ του βρετανικού σταθμού δεν μεταδόθηκε ποτέ στον «αέρα» των ΗΠΑ και, επιπρόσθετα, το πρόγραμμα ήταν διαθέσιμο μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας μόνο για όσους βρίσκονταν επί βρετανικού εδάφους. Σύμφωνα με το Bloomberg, ο Αμερικανός πρόεδρος πρέπει επίσης να αποδείξει ότι ο βρετανικός σταθμός λειτούργησε με «κακή πρόθεση» για το συγκεκριμένο μοντάζ, κάτι αρκετά δύσκολο λόγω της αμερικανικής νομοθεσίας περί ελευθερίας του λόγου.Η βρετανική πλευρά εμφανίζεται σύσσωμη: Ο αρχηγός των Φιλελευθέρων, σερ Έντ Ντέιβι, παρότρυνε τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ «να υπερασπιστεί το BBC ενάντια στην εξοργιστική νομική απειλή και να προστατέψει τους Βρετανούς πολίτες από το πιθανό οικονομικό χτύπημα που θα υποστούν». Την ίδια στιγμή ο υφυπουργός Υγείας, Στίβεν Κίνοκ, υποστήριξε τη «σταθερή στάση του βρετανικού δικτύου» και υπενθύμισε ότι «το Εργατικό κόμμα θα υποστηρίζει πάντα το BBC ως έναν ζωτικής σημασίας θεσμό».

