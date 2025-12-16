Λογαριασμός
Δήλωση 8 χωρών της ΕΕ: Κοινή ευθύνη η άμυνα της ανατολικής πτέρυγας - Η Ρωσία η βασική απειλή

Στην κοινή δήλωση επισημαίνεται ότι το περιβάλλον ασφάλειας έχει αλλάξει ανεπιστρεπτί, γεγονός που καθιστά αναγκαία την ταχεία και αποφασιστική προσαρμογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Χώρες ανατολικού μετώπου ΕΕ

Οι ηγέτες οκτώ κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απηύθυναν από το Ελσίνκι σαφή προειδοποίηση, χαρακτηρίζοντας τη Ρωσία ως τη σοβαρότερη, άμεση και μακροπρόθεσμη απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και ζητώντας την επείγουσα ενίσχυση της ανατολικής πτέρυγας της ΕΕ, σε ένα περιβάλλον ασφάλειας που έχει αλλάξει ανεπιστρεπτί.

Τη δήλωση συνυπογράφουν οι ηγέτες της Σουηδίας, της Φινλανδίας, της Πολωνίας, της Εσθονίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας.

Ειδικότερα, οι ηγέτες οκτώ κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόνισαν σε κοινή δήλωση από τη Φινλανδία ότι η Ανατολική Πτέρυγα της Ευρώπης αποτελεί κοινή ευθύνη και πρέπει να προστατευθεί με επείγουσα δράση, ηγεσία και αποφασιστικότητα.

Σύμφωνα με τη δήλωση, η υπεράσπιση και ο έλεγχος των εξωτερικών ανατολικών συνόρων της ΕΕ απαιτούν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο και αξιόπιστες πολυτομεακές δυνατότητες, ικανές να ανταποκριθούν στο σύνολο των σύγχρονων απειλών.

Οι οκτώ ηγέτες επαναλαμβάνουν ότι η Ρωσία συνιστά τη σημαντικότερη, άμεση και μακροπρόθεσμη απειλή για την ασφάλεια, καθώς και για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην ευρωατλαντική περιοχή.

Όπως επισημαίνεται, το περιβάλλον ασφάλειας έχει αλλάξει ανεπιστρεπτί, γεγονός που καθιστά αναγκαία την ταχεία και αποφασιστική προσαρμογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα νέα δεδομένα.

Τέλος, γίνεται έκκληση για επείγουσα κινητοποίηση ευρωπαϊκών, δημόσιων και ιδιωτικών χρηματοδοτικών πόρων, καθώς και για την προσαρμογή των μηχανισμών δανεισμού, ώστε να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες άμυνας και ασφάλειας.
 

