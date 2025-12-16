Οι ηγέτες οκτώ κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απηύθυναν από το Ελσίνκι σαφή προειδοποίηση, χαρακτηρίζοντας τη Ρωσία ως τη σοβαρότερη, άμεση και μακροπρόθεσμη απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και ζητώντας την επείγουσα ενίσχυση της ανατολικής πτέρυγας της ΕΕ, σε ένα περιβάλλον ασφάλειας που έχει αλλάξει ανεπιστρεπτί.

Τη δήλωση συνυπογράφουν οι ηγέτες της Σουηδίας, της Φινλανδίας, της Πολωνίας, της Εσθονίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας.

Ειδικότερα, οι ηγέτες οκτώ κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόνισαν σε κοινή δήλωση από τη Φινλανδία ότι η Ανατολική Πτέρυγα της Ευρώπης αποτελεί κοινή ευθύνη και πρέπει να προστατευθεί με επείγουσα δράση, ηγεσία και αποφασιστικότητα.

Today in Helsinki: Eastern Flank Summit hosted by Prime Minister @PetteriOrpo, focusing on threats to European security and defence readiness, particularly at the EU’s eastern border.



Press conference scheduled for 15:00 EET (14:00 CET), watch here: https://t.co/b5eC2Ezq2W pic.twitter.com/8Z3hf9p4df — Finland in EU (@FinlandinEU) December 16, 2025

Σύμφωνα με τη δήλωση, η υπεράσπιση και ο έλεγχος των εξωτερικών ανατολικών συνόρων της ΕΕ απαιτούν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο και αξιόπιστες πολυτομεακές δυνατότητες, ικανές να ανταποκριθούν στο σύνολο των σύγχρονων απειλών.

Οι οκτώ ηγέτες επαναλαμβάνουν ότι η Ρωσία συνιστά τη σημαντικότερη, άμεση και μακροπρόθεσμη απειλή για την ασφάλεια, καθώς και για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην ευρωατλαντική περιοχή.

Όπως επισημαίνεται, το περιβάλλον ασφάλειας έχει αλλάξει ανεπιστρεπτί, γεγονός που καθιστά αναγκαία την ταχεία και αποφασιστική προσαρμογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα νέα δεδομένα.

Τέλος, γίνεται έκκληση για επείγουσα κινητοποίηση ευρωπαϊκών, δημόσιων και ιδιωτικών χρηματοδοτικών πόρων, καθώς και για την προσαρμογή των μηχανισμών δανεισμού, ώστε να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες άμυνας και ασφάλειας.



Πηγή: skai.gr

