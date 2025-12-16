Αν δεν είχαν αφοπλιστεί θα συνέχιζαν, όπως δείχνουν τα στοιχεία, τη δράση τους οι τρομοκράτες της επίθεσης στο Bondi Beach, πατέρας και γιος Σατζίτ και Ναβίντ Άκραμ, καθώς βρέθηκαν στο αυτοκίνητό τους αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί και σημαίες του ISIS. Οι Αρχές χαρακτήρισαν την επίθεση «τρομοκρατική ενέργεια εμπνευσμένη από το Ισλαμικό Κράτος», με στόχο την εβραϊκή κοινότητα.

Οι δύο ύποπτοι είχαν ταξιδέψει λίγες εβδομάδες πριν στις Φιλιππίνες, σε περιοχές όπου δρουν δίκτυα που συνδέονται με το Ισλαμικό Κράτος. Ωστόσο, σύμφωνα με τις Αρχές, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις ότι ανήκαν σε οργανωμένο πυρήνα. Φαίνεται να έδρασαν μόνοι τους, υποκινούμενοι από εξτρεμιστική ιδεολογία.

Η επίθεση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εορτασμού της Χάνουκα και διήρκεσε περίπου 10 λεπτά, με εκατοντάδες παρευρισκόμενους να δέχονται πυρά. Ο 50χρονος πατέρας σκοτώθηκε από την αστυνομία, ενώ ο 24χρονος γιος νοσηλεύεται. Ο απολογισμός ανέρχεται σε 15 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

Πηγή: skai.gr

