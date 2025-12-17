Οι κηδείες των θυμάτων της επίθεσης σε παραλία του Σίδνεϊ άρχισαν σήμερα με την άφιξη φέρετρου στη συναγωγή Σαμπάντ του Μπόνταϊ.
Πιστοί υποδέχθηκαν με δάκρυα στα μάτια το λείψανο του ραβίνου Έλι Σλάνγκερ, του πρώτου από τα 15 θύματα της επίθεσης που επρόκειτο να κηδευτεί.
Το φέρετρο με τη σορό του ραβίνου Έλι Σλάνγκερ φθάνει έξω από τη συναγωγή Σαμπάν
Η τελετή
Η οικογένεια
Πηγή: skai.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.