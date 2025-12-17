Οι κηδείες των θυμάτων της επίθεσης σε παραλία του Σίδνεϊ άρχισαν σήμερα με την άφιξη φέρετρου στη συναγωγή Σαμπάντ του Μπόνταϊ.

Πιστοί υποδέχθηκαν με δάκρυα στα μάτια το λείψανο του ραβίνου Έλι Σλάνγκερ, του πρώτου από τα 15 θύματα της επίθεσης που επρόκειτο να κηδευτεί.

Το φέρετρο με τη σορό του ραβίνου Έλι Σλάνγκερ φθάνει έξω από τη συναγωγή Σαμπάν

Η τελετή

Η οικογένεια

Ο Ραβίνος Γιεχόραμ Ούλμαν, πεθερός του Ραβίνου Έλι Σλάνγκερ, θύματος της μαζικής ένοπλης επίθεσης στην παραλία Μπόνταϊ, μιλά στην κηδεία του στη συναγωγή Σαμπάν, την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025, στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας

