Ο μουσουλμάνος ήρωας του μακελειού στο Σίδνεϋ

Πένθος στην Αυστραλία μετά την πολύνεκρη τραγωδία στο Μπόντι Μπιτς, αλλά και μία ιστορία γενναιότητας από έναν μετανάστη με καταγωγή από τη Συρία.Στην πολύνεκρη τραγωδία που έπληξε την Αυστραλία το βράδυ της Κυριακής, μια ιστορία απροσδόκητης γενναιότητας ξεχώρισε και συγκίνησε όχι μόνο τον αυστραλιανό λαό, αλλά και τη διεθνή κοινή γνώμη.



Μέσα στο βαρύ πένθος για τον θάνατο 15 αθώων πολιτών που συμμετείχαν σε εβραϊκή θρησκευτική γιορτή στο παραλιακό προάστειο Μπόντι του Σίδνεϋ, αναδύεται ως παρηγοριά η θαρραλέα πράξη ενός πολίτη, μουσουλμανικού θρησκεύματος: μια λεπτομέρεια με ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς οι δράστες, πατέρας και γιος πακιστανικής καταγωγής, ανήκαν στην ίδια θρησκευτική κοινότητα.

Πηγή: Deutsche Welle

Πρόκειται για τον 43χρονο Αχμέτ Αλ-Αχμέντ, πατέρα δύο παιδιών και ιδιοκτήτη καταστήματος καπνικών προϊόντων στα νότια προάστεια του Σίδνεϋ. Μετανάστευσε στην Αυστραλία πριν από περίπου δέκα χρόνια από τη Συρία. Μετανάστης ήταν, και αυτό έχει επίσης τη σημασία του, και ο 50χρονος δράστης που αφόπλισε και ο οποίος στη συνέχεια έπεσε νεκρός από αστυνομικά πυρά.Το βίντεο της παρέμβασης έγινε viralΤο βίντεο που καταγράφει τη στιγμή της επέμβασης του Αχμέτ Αλ-Αχμέντ διαδόθηκε ραγδαία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το βράδυ της Κυριακής, ενώ η χώρα βρισκόταν ακόμη σε κατάσταση σοκ. Οι εικόνες δείχνουν τον 43χρονο να τρέχει προς έναν από τους ενόπλους, τον πατέρα, τη στιγμή που εκείνος πυροβολούσε εναντίον του πλήθους.Παλεύοντας μαζί του, κατάφερε να του αποσπάσει το όπλο, αφαιρώντας άμεσα την απειλή για δεκάδες ανθρώπους γύρω του. Αν και θα μπορούσε να τον σκοτώσει, αρνήθηκε να πάρει τον νόμο στα χέρια του. Πέταξε το όπλο και σήκωσε τα χέρια ψηλά, ώστε οι αστυνομικοί να μην τον εκλάβουν ως δράστη. Παρά ταύτα, λίγο αργότερα τραυματίστηκε από πυρά, δεχόμενος σφαίρες στο χέρι και στο πόδι. Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου και, σύμφωνα με την οικογένειά του, αναμένεται να αναρρώσει πλήρως.Ο Αχμέτ Αλ-Αχμέντ αναδείχθηκε σε σύμβολο ανθρωπιάς και θάρρους, με τα αυστραλιανά μέσα να θεωρούν σχεδόν βέβαιο ότι η Πολιτεία θα του απονείμει μία από τις ανώτατες διακρίσεις ανδρείας, που απονέμονται σε πολίτες οι οποίοι, με ανιδιοτέλεια, θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο για να σώσουν άλλους.Εν τω μεταξύ, είναι σε εξέλιξη προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων για την οικονομική ενίσχυση της οικογένειάς του, η οποία ήδη έχει αποφέρει σχεδόν 1 εκατ. δολάρια Αυστραλίας.Ευγνωμοσύνη, αλλά και φόβος αντιποίνωνΗ πολιτική ηγεσία εξέφρασε άμεσα την ευγνωμοσύνη της. Ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μινς, τον χαρακτήρισε «γνήσιο ήρωα», που πιθανότατα έσωσε πολλές ζωές, ενώ και ο ομοσπονδιακός πρωθυπουργός Άνθονι Αλμπανίζι τον επισκέφθηκε στο νοσοκομείο. Κύματα υποστήριξης κατακλύζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με εκπροσώπους διαφορετικών κοινοτήτων να υπογραμμίζουν την ανάγκη ενότητας και αυτοσυγκράτησης.Οι αρχές εκφράζουν ανησυχία για πιθανά αντίποινα, ιδιαίτερα εναντίον μουσουλμανικών στόχων, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να στοχοποιείται μια ολόκληρη θρησκευτική κοινότητα για τις πράξεις ακραίων ατόμων.Καθώς η Αυστραλία θρηνεί τα θύματα και στηρίζει τους τραυματίες και τις οικογένειές τους, η ιστορία του Αχμέτ Αλ-Αχμέντ υπενθυμίζει πόσο μακριά μπορεί να φτάσει η ανθρώπινη αλληλεγγύη και το θάρρος, ακόμη και στις πιο σκοτεινές στιγμές.Αυστηροποίηση των νόμων περί οπλοκατοχήςΗ τρομοκρατική επίθεση στο Μπόντι Μπιτς έχει επίσης αναζωπυρώσει έντονη δημόσια και πολιτική συζήτηση στην Αυστραλία γύρω από την πολιτική κατοχής και ελέγχου των όπλων. Μολονότι η χώρα διαθέτει από τα πλέον αυστηρά νομοθετικά πλαίσια παγκοσμίως στον τομέα της οπλοκατοχής, νόμους που θεσπίστηκαν κυρίως το 1996, μετά τη σφαγή με 35 νεκρούς στο Πορτ Άρθουρ της Τασμανίας, το πρόσφατο μακελειό στο Σίδνεϋ ανέδειξε ενδεχόμενα κενά στην εφαρμογή και εποπτεία τους.Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση των Εργατικών ανακοίνωσε την πρόθεσή της να προχωρήσει σε άμεση και περαιτέρω αυστηροποίηση των νόμων περί οπλοκατοχής. Στα υπό εξέταση μέτρα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η πιθανή απαγόρευση χορήγησης αδειών όπλων σε μη πολίτες, καθώς και η εισαγωγή αυστηρότερων ελέγχων, πιστοποιήσεων και αξιολογήσεων καταλληλότητας για όσους επιδιώκουν να κατέχουν πυροβόλα όπλα.Η κυβέρνηση επιμένει ότι στόχος των αλλαγών δεν είναι η ποινικοποίηση των νόμιμων κατόχων, αλλά η ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας και η αποτροπή παρόμοιων τραγωδιών στο μέλλον.

