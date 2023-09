Πέθανε ο ηθοποιός Μάικλ Γκάμπον - Δείτε βίντεο

Your browser does not support the audio element.

Ήταν περισσότερο γνωστός για τον ρόλο του καθηγητή Άλμπους Ντάμπλντορ σε έξι από τις οκτώ ταινίες του Χάρι Πότερ

Ο ηθοποιός σερ Μάικλ Γκάμπον πέθανε στο νοσοκομείο σε ηλικία 82 ετών, ανακοίνωσε η οικογένειά του.

Ήταν περισσότερο γνωστός για τον ρόλο του καθηγητή Άλμπους Ντάμπλντορ σε έξι από τις οκτώ ταινίες του Χάρι Πότερ.

Ο σερ Μάικλ εμφανίστηκε επίσης στο Fantastic Mr Fox, έπαιξε τον Γάλλο ντετέκτιβ Maigret και πρωταγωνίστησε στο The Singing Detective.

Η χήρα και ο γιος του είπαν ότι ο «αγαπημένος τους σύζυγος και πατέρας» πέθανε ειρηνικά έχοντας την οικογένειά του στο πλευρό του μετά από πνευμονία.

Ο σερ Μάικλ Γκάμπον ξεκίνησε από το νεογέννητο Εθνικό Θέατρο του Λόρενς Ολιβιέ για να παίξει ρόλους στις ταινίες The Singing Detective και τον Χάρι Πότερ.

Ο Μάικλ Γκάμπον διέπρεψε σε έργα των Πίντερ, Μπέκετ και Άικμπορν, κερδίζοντας τον θαυμασμό όλων των συναδέλφων του.

Ο Άικμπορν τον σκηνοθέτησε το 1987 στο A View from the Bridge του Άρθουρ Μίλερ, για το οποίο ο Γκάμπον κέρδισε το βραβείο Ολίβιε για την ερμηνεία του ως ο Έντι Κάρμπον του Μπρούκλιν. Ο Γκάμπον πρωταγωνίστησε επίσης στη φιλόδοξη τριλογία του Άικμπορν The Norman Conquests. Ανάμεσα σε άλλους βασικούς ρόλους είναι και εκείνος του ομώνυμο επιστήμονα στο The Life of Galileo στο Εθνικό Θέατρο του Μπρεχτ το 1980.

Ο Γκάμπον γνώρισε επιτυχία επίσης με το The Cook, the Thief, His Wife and Her Lover (1989) του Peter Greenaway και συνέχισε να παίζει ρόλους σε μεγάλες ταινίες όπως το Sleepy Hollow, το The Insider και το Gosford Park. Στη συνέχεια, με γένι και καπέλο με φούντα, υποδύθηκε τον καθηγητή του Χάρι Πότερ, Άλμπους Ντάμπλντορ , αντικαθιστώντας τον Ρίτσαρντ Χάρις μετά τον θάνατό του το 2002.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.