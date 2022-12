Σφοδρές συγκρούσεις στο Μονπελιέ μεταξύ Γάλλων και Μαροκινών-Νεκρό 14χρονο παιδί που παρασύρθηκε απο ΙΧ

Ένας... κακός χαμός ακολούθησε μετά την ολοκλήρωση του ημιτελικού Γαλλία-Μαρόκο (2-0) στους δρόμους του Μονπελιέ.

Συγκεκριμένα, οι οπαδοί των δύο ομάδων άρχισαν τις μάχες σώμα με σώμα, εκτοξεύοντας δεκάδες φωτοβολίδες, με τις συγκρούσεις να παίρνουν έκταση.



Υπενθυμίζεται ότι οι γαλλικές Αρχές είχαν εκφράσει τους φόβους τους για το ενδεχόμενο αυτό, δεδομένου του μεγάλου αριθμού Μαροκινών μεταναστών στην γαλλική επικράτεια.

#freedom4U#Moroccans rioting in #Montpellier surround a #French supporters car before ripping the flag off it, the French driver plows through them and speeds off. pic.twitter.com/gLsfJenKpv