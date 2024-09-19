Του Χρυσόστομου Τσούφη

Αμετακίνητο παραμένει το Υπουργείο Οικονομικών μπροστά στις πιέσεις της αγοράς ακινήτων για αλλαγές στο μέτρο της τριετούς φοροαπαλλαγής για όσους ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματα τους και τα διαθέσουν στην αγορά για μακροχρόνια μίσθωση, έτσι όπως εξαγγέλθηκε από τον πρωθυπουργό και εξειδικεύτηκε από την ηγεσία του υπουργείου.



Στην ανακοίνωση της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων κάνει λόγο για αχρείαστους κόφτες που θα στερήσουν τη δυναμική μιας ρύθμισης την οποία χαρακτηρίζει ιστορική. Στο Υπουργείο Οικονομικών δεν θεωρούν πάντως ότι το μέτρο θα αλλάξει άρδην την εικόνα της αγοράς, αλλά το βλέπουν ως ένα από μια δέσμη παρεμβάσεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι την τριετία 2020-2022 τα κλειστά ακίνητα ήταν περίπου 600.000. Από αυτά το 2023 εκμισθώθηκαν 7.000 , δηλαδή το 1,2%. Στόχος είναι σύμφωνα με τον ΥΠΟΙΚ να αυξηθεί όσο γίνεται περισσότερο αυτό το 1,2%



Η Π.ΟΜ.ΙΔ.Α προτείνει κλειστά να θεωρηθούν τα ακίνητα που δεν νοικιάστηκαν από την 1/1/2023 έως τις 8/9/2024 που είναι και η ημερομηνία έναρξης της ισχύος του μέτρο. Η ομοσπονδία εκτιμά ότι 20 μήνες είναι ικανό διάστημα και εύκολα μπορεί να διαπιστωθεί. Η τριετία είναι ένα διάστημα που μπορεί να αποκλείσει από την αγορά πολλά σπίτια , ειδικά τα νεώτερα.



ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ : Κενά θα θεωρηθούν τα σπίτια που έχουν μείνει κλειστά κατά την τελευταία τριετία. Οι ιδιοκτήτες έχουν στην διάθεση τους έως τις 31/12/2025, περίπου δηλαδή 15 μήνες για να τα βγάλουν στην αγορά και να απαλλαγούν από το φόρο εισοδήματος.



Ακόμη και για τα ακίνητα που διατίθενται για βραχυχρόνια μίσθωση, η τριετία, εκτιμά η Π.ΟΜ.ΙΔ.Α. , είναι πολύ αυστηρή. Προτείνουν να ισχύσει για όσα είχαν Αριθμό Μητρώου Ακινήτων στις 31/12/2023 ή ακόμη και την παραμονή των εξαγγελιών του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ , 6 Σεπτεμβρίου. Κι’ αυτό γιατί αποκλείονται όσοι άμεσα θα ήθελαν να εγκαταλείψουν τη βραχυχρόνια μίσθωση. Με τον όρο αυτό τονίζουν ότι χάνονται από την αγορά ήδη ανακαινισμένα σπίτια που δεν χρειάζονται επιπλέον παρεμβάσεις ( ενώ ένα ήδη κλειστό διαμέρισμα θα χρειαστεί «λίφτινγκ» πριν βγει στην αγορά).



ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ: Ο κανόνας της τριετίας θα ισχύσει και για όσα διαμερίσματα διατίθενται για βραχυχρόνια μίσθωση τα τελευταία 3 χρόνια.



Οι ιδιοκτήτες προτείνουν γενική εφαρμογή του μέτρου όσον αφορά την ιδιοκτησία. Να μην εξαιρεθούν δηλαδή τα νομικά πρόσωπα. Τουλάχιστον υποστηρίζουν να μην εξαιρεθούν τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως είναι τα κάθε είδους φιλανθρωπικά, εκκλησιαστικά και άλλα ιδρύματα, τα κληροδοτήματα, νοσοκομεία, γηροκομεία, ορφανοτροφεία, άσυλα, πανεπιστήμια, σωματεία, δήμοι τα οποία είναι ιδιοκτήτες χιλιάδων ανεκμετάλλευτων ακινήτων.



ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ: Το μέτρο αφορά αποκλειστικά τις ιδιοκτησίες φυσικών προσώπων. «Δεν είμαστε εδώ για να επιδοτήσουμε funds και servicers» έχει ξεκαθαρίσει σε όλους τους τόνους ο Κωστής Χατζηδάκης



Η ισχύς του νέου μέτρου σημαίνει ότι απορρίπτεται – τουλάχιστον προς το παρόν – και το πάγιο αίτημα των ιδιοκτητών ακινήτων για μείωση των συντελεστών στην κλίμακα φορολόγησης των εισοδημάτων από ενοίκια που φτάνουν έως 45%.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.